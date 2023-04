Denuncian a Guido Süller por presunto abuso sexual a un menor

El mediático Guido Süller fue denunciado por presunto abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de un joven que en ese momento era menor de edad, en el partido bonaerense de Escobar.

De acuerdo a la denuncia penal, a la cual tuvo acceso la agencia de noticias NA, el joven -que actualmente tiene 22 años- radicó la denuncia el 9 de agosto del 2022 en la Unidad Funcional de Defensa del Departamento Judicial Zárate-Campana, y detalló que el hecho se produjo en 2017, cuando él tenía 17 años.

La víctima, identificada como Federico Acosta -y que es defendido por el abogado Hugo López Carribero- contó que conoció a Süller por Instagram y reveló que hablaron "durante un mes" mediante esa red social antes de verse por primera vez.

El denunciante aseguró que el mediático lo pasó a buscar por Escobar y lo llevó "hasta su casa en el Barrio San Lucas de Ingeniero Maschwitz".

"Al llegar a su casa me ofreció alcohol y comida. Empecé a tomar y tomar. Él se acercó y me empezó a acariciar diciéndome que me podía ayudar, que aproveche la oportunidad ya que yo quería ser actor o cantante. Yo seguía tomando alcohol hasta que me dijo que si quería triunfar debía acostarme con él. En eso me empezó a sacar la ropa y a acariciarme", relató el joven.

Asimismo, añadió: "Yo me sentía mal en ese momento. Le dije que no quería que esa sea la forma pero me contestó que me relaje, que me deje llevar. Siguió sacándome la ropa, me empezó a tocar mis partes íntimas. Yo me resistí, pero me quedé duro porque pensé que esa era la forma de llegar a triunfar y aparte me dio miedo que se ponga violento".

El joven indicó que quería "llegar a triunfar en la televisión", por eso accedió al encuentro sexual, mientras que luego agregó que tuvieron "cuatro o cinco encuentros más, donde siempre" tenían sexo y "siempre fue en su casa".

En la denuncia también relató que Süller le pedía que le "demostrara más amor", pero el joven aclaró que nunca lo llevó a la televisión para poder mostrarse como actor o cantante.

Asimismo, dijo que decidió terminar la relación cuando el mediático lo empleaba para trabajar en su vivienda, ya que la usaba como si fuera un restaurante y cobraba el plato.

"Me gritaba, me denigraba, se quedaba con las propinas de los clientes. Además, me amenazó con decirle a mis padres que era un alcohólico y que era un gato que me vendía por un poco de fama", completó Acosta.

El denunciante mostró conformidad para someterse a las pericias que se requieran, al tiempo que presentó las capturas de las conversaciones que tuvo con Süller.

La defensa de Guido Süller

Por su parte, el mediático hizo su descargo tras el reflote de la denuncia. Al ser consultado por TN Show, desmintió al joven.

En ese marco, dijo: "Tengo todos los audios de él en los que dice que mintió, que está arrepentido y me pide disculpas. Ahora cambió de abogado y se ve que le dijeron que me pueden sacar plata. Es una falsa denuncia".

Y continuó: "Yo estoy limpio. Dice que lo abusé y que le di alcohol y drogas. Yo soy abstemio, en mi casa solo uso alcohol para cocinar y odio las drogas con toda mi alma".

El acusado señaló además que "es todo un cachivache, un circo" y dijo que "es lamentable que quieran ensuciar a personas públicas y queridas".

En esa línea, aseguró que lo que motivó a Acosta a realizar la denuncia era obtener dinero, o fama: "Este chico quería fama y plata. Yo lo llevé a la tele, estuve en varios programas con él".

Y por último, concluyó: "El despecho y la bronca le despertaron esta furia y habrá dicho 'si no me podés hacer famoso te voy a sacar plata de alguna forma'. Después se arrepintió, me dejó todos esos audios y ahora lo volvió a iniciar porque cambió de abogado".

Además, cuando la denuncia se hizo efectiva en 2022, el mediático publicó una foto con el joven y escribió: "Con Fede Acostta. Esta persona me hizo una grave denuncia penal. Después de estar más de 4 años juntos. Que Dios la justicia y la gente lo juzgue".