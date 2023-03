Medina Ruiz valoró la consulta inmediata ante síntomas de Dengue

El Ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, estuvo este martes en el living de Los Primeros TV para referirse al incremento de casos de Dengue que se registra en la provincia, que superó ayer los 6.300 pacientes y lamentablemente provocó el deceso de tres personas, desde febrero pasado.

El titular de la cartera sanitaria indicó que resulta importante la inmediata consulta médica ante los primeros síntomas de la enfermedad, como es la fiebre por encima de los 38° y fuerte dolor corporal. "Se debe controlar la fiebre, con paracetamol y paños de agua fría, para evitar las consecuencias graves de la enfermedad, como es la hemorragia que puede terminar con la vida del paciente", dijo el ministro. Sostuvo que "en momentos que conviven la Influenza, el Covid-19 y el Dengue es fundamental la rápida consulta".

Medina Ruiz precisó que el sistema de salud está preparado para dar respuesta a los casos de Dengue que se están registrando en la provincia y también se observan en la región y en Buenos Aires, con números sorprendentes. Adujo que la aparición de la enfermedad puede ser como consecuencia del cambio climático, ya que se están registrando altas temperaturas que generan las condiciones para la proliferación del mosquito transmisor del virus.

Ante una consulta, manifestó que la fumigación tiene un mayor efecto dónde se tiene conocimiento de la existencia de un paciente, donde se presume que está el foco de contagio. Explicó que donde no hay dengue, la fumigación arroja un efecto del 30% por lo tanto no resulta conveniente su aplicación.

Ratificó que la estrategia es ir casa por casa para circunscribir los casos y actuar en consecuencia, esto implica observar la evolución del paciente controlando la fiebre y la hidratación.

Vacuna antigripal

Respecto a la vacunación antigripal, Medina Ruiz precisó que se cumple con la aplicación al personal de la salud y a las personas mayores de 65 años, como así también a los niños de 6 meses a 24 meses. Estimó que la próxima semana comenzaría con la vacunación con el resto de la población. "La prioridad en estos días es vacunar a las personas vulnerables", enfatizó.

Neumonía bilateral

Medina Ruiz aseguró que no hay casos nuevos de neumonía bilateral en la provincia, aunque sigue de cerca todos los protocolos de bioseguridad en todos los centros de atención, tanto públicos como privados.

Sigue la pandemia

De acuerdo a los casos positivos de Covid-19 que la provincia sigue registrando, entre 50 y 60 por semana, Medina Ruiz expresó que "la pandemia no terminó". Agregó que en las últimas semanas con el inicio de las clases hubo un leve incremento de contagios.

Por ese motivo, instó a la población a completar el esquema de vacunación y explicó que aquellas personas que tienen alguna dosis logran detener la enfermedad en la garganta, ante el contagio presentan dolores a ese nivel y todo pasa en 48 horas. Sin embargo, afirmó que el cuadro es totalmente distinto en aquellas personas que no se vacunaron. "El virus pasa de la garganta a los pulmones, con el resultado que todos ya conocemos", dijo Medina Ruiz.

La Bronquiolitis

Para sorpresa de los profesionales, la Bronquiolitis está presente con más de 100 casos por semana y a diferencia de otros años, la enfermedad nunca se fue. "Siempre aparece después de Semana Santa pero esta vez el virus siempre estuvo presente, no se fue en noviembre como suele ocurrir", dijo el ministro para agregar que "creo que esto se debe a que hay más susceptibles ya que durante el período 2020/21 no apareció este virus producto del uso del barbijo y de los cuidados que teníamos (por el coronavirus) hizo que mucha gente no se enferme y hoy somos más susceptibles".

Paritarias en curso

Sobre la situación salarial del personal de la salud, el titular del área indicó que "sigue el diálogo con los gremios, en el marco de las paritarias abiertas por el Gobierno. Hay gremios que siguen trabajando mientras se busca un acuerdo, pero hay otros gremios (como SITAS), que decidieron adoptar medidas de fuerza. Pero el diálogo está abierto con todos ellos, el gran enemigo que tenemos es la inflación y estamos buscando el mejor acuerdo para el personal de la salud".

Por último, el ministro afirmó que "aunque digan otra cosa, nosotros cuidamos al personal de la salud".