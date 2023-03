Este miércoles, Joana Sanz anunció su separación de Dani Alves con una sentida carta de puño y letra. En su diario íntimo cuyas fotos comartió en las redes sociales, la todavía esposa del futbolista expresa su dolor y el difícil momento que le toca atravesar.

“Me cuesta aceptar que pudiera romperme en mil pedazos”, reconoció la joven que igual confesó que acompañará a su esposo que está detenido hace dos meses acusado de agredir sexualmente a una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona en el penúltimo día del año pasado.

“Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta (...) Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida”, indicó modelo canaria confirmando su separación tras casi ocho años juntos.

Dani Alves y su esposa Joana Sanz (Crédito: @danialves)

El futbolista de 39 años recibió con impacto la noticia y según informó el programa español Cuatro al día, tras conocer la decisión de su esposa, Dani Alves “está completamente hundido y muy nervioso”. El periódico AS recogió esta información y su periodista, Julio Botija, sumó más detalles sobre el estado anímico del brasileño.

En este punto, si bien advierte que “es consciente de la decisión de su esposa”, la misma no ha sido “digerida de la mejor manera posible”. Y que esto “ha provocado que no se relacione con ninguno de los reclusos”, que “permanece solo en los interiores de su celda”.

Hace algunos días, Joana visitó al futbolista en la cárcel. El programa Fiesta, de la TV española, brindó detalles del encuentro e indicó que no se dio un cruce cara a cara, sino que el contacto se dio a través del cristal. Así, Sanz cumple con el precepto afirmado en su primera visita, cuando advirtió “no lo voy a dejar solo en el peor momento de su vida”.

Hacia finales de febrero, y luego de la presentación de las partes, la Audiencia de Barcelona que preside el magistrado Eduardo Navarro confirmó que el brasileño seguirá en prisión y sin la posibilidad de pagar una fianza hasta que se celebre el juicio. A la espera de que se confirme la fecha, hay que remarcar que en España, este tipo de delitos se rigen por la ley de garantía integral de la libertad sexual, y que las penas de cárcel van de 1 a 4 años si se confirma la agresión sexual. En el caso de violación, la pena es mayor: de 6 a 12 años.

Ney Alves, hermano de Dani Alves, criticó a Joana Sanz, esposa del futbolista de 39 años



En las últimas horas, el hermano de Dani Alves apuntó contra Joana Sanz luego de que ella anunciara su separación del futbolista. “Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie”, publicó Ney Alves.

El cantante utilizó su cuenta de Instagram para subir un sugestivo video del artista brasileño Rony Kbuloso que afirmaba: “Les voy a dar un consejo. Es bueno incluso para mí. Nunca esperes consideración, reconocimiento ni lealtad de nadie. Tenemos que estar alerta, porque la misma persona que te hace un gran bien es la misma que mañana te tirará al suelo y te aplastará sin piedad”.

Este posteo que subió a sus stories se sumó al que realizó unos días atrás en donde la acusaba de “indigna” por mostrarse feliz, bailando y modelando en sus redes sociales durante una fiesta en Dubai: “Señoras y señores esta es la digna Joana Sanz, que está sufriendo mucho con la muerte de su madre. Ella sigue de luto y si no fuera suficiente para aumentar el dolor, el marido queda arrestado acusado de violación”.

La española, sin embargo, se había pronunciado acerca de eso hace tiempo: “No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, solo es un paso más para sanar mis heridas a mi manera, a la que a mi madre le gustaría”.