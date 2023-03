Durante este martes se conocieron y viralizaron las imágenes sobre un violento hecho protagonizado por un agente de tránsito tucumano que se enfrentó a puños con un taxista en plena vía pública.

El taxista agredido habló en exclusiva con LOS PRIMEROS e indicó que debió asistirse en el hospital Avellaneda: "Estoy re mareado todavía, me duele la cabeza, la nariz, me siento mareado. Me hicieron una placa, me dijeron que tengo una fractura", indicó el hombre y contó su versión del hecho.

"La moto la tira él, tengo un testigo que vió que él la tiró a la moto. Nunca le he querido pegar", dijo el taxista.

Qué sucedió

Según testigos, el taxista y el agente de tránsito, que se movilizaba en motocicleta, comenzaron una discusión en la esquina de Virgen de la Merced y Santa Fe, por un supuesto choque.

La situación fue escalando hasta que el taxista increpó al agente, que respondió con un golpe de puño dejando al hombre sangrando en el suelo. Uno de los testigos que presenció el hecho filmó lo sucedido y cuestionó el accionar del agente: "No podés pegarle, tenés que dar el ejemplo. Vos sos la autoridad, ¿como vas a hacer eso?".

Consultado sobre lo sucedido, el subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, indicó que el agente ya fue retirado de su cargo mientras se investiga y se solicitan las imágenes del inicio de la trifulca entre ambos.

El video que se viralizó