Por qué hay que reducir el consumo de sal

En la Argentina, como en muchos países del mundo, el consumo de sal supera en un amplio margen las recomendaciones de los especialistas. ¿Por qué es peligrosa en exceso? Mantiene una relación lineal con un importante factor de riesgo cardiovascular: la hipertensión. Entonces cuanta más sal consumimos, más aumenta la presión arterial.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda una ingesta diaria aproximada de 2 gramos por día de sodio en adultos equivalente a 5 gramos por día de sal de mesa. La dieta promedio de nuestra población contiene entre 8 a 12 gramos, duplicando la recomendación. Por eso es necesario controlar la sal que ingerimos con la comida.

En 2013 se sancionó la Ley Nacional 26.905 para promover de forma integral la reducción del consumo de sodio. En esta Ley se establecen los valores máximos de sodio según grupos alimenticios, los plazos para que las industrias de alimentos reduzcan los niveles de sodio en los productos y la inclusión de etiquetas de advertencia, entre otras medidas.

Desde el 4 al 10 de marzo se lleva a cabo la "Semana Mundial de la Sensibilización sobre el consumo de sal" con el objetivo de visibilizar esta problemática y concientizar a la población sobre el consumo excesivo de sal y sus consecuencias sobre la salud, en particular la hipertensión arterial pero también otras afecciones cardiovasculares como la insuficiencia cardíaca.

En ese marco, el médico cardiólogo intervencionista Sebastián Carrizo y la nefróloga Lucía Bailone de la Clínica Regional del Este, hablan sobre algunas dudas frecuentes sobre la sal y sus efectos en nuestro organismo.

Ambos profesionales remarcaron que es un factor de riesgo que se puede controlar, eligiendo alimentos saludables y no procesados, además de mantener buenos hábitos cómo la práctica de ejercicio físico.

"Alrededor del 75 al 80% de la sal ingerida se encuentra en alimentos procesados, por lo cual la reducción de la adición de sodio en su elaboración es una prioridad para alcanzar una reducción de la ingesta de sodio", afirmaron.

- ¿Qué le hace la sal al corazón y cómo afecta las arterias?

Doctor Sebastián Carrizo: El consumo excesivo de sal (cloruro de sodio) aumenta la presión arterial, como también la probabilidad de ser hipertenso en el largo plazo. Su importancia radica en que la hipertensión, junto a la diabetes y el tabaquismo son las principales causas de enfermedades cardiovasculares (insuficiencia cardíaca, infartos cardíacos, ACV, etc.), los cuales constituyen las principales causas de mortalidad, morbilidad e incapacidad en adultos. El daño que estas enfermedades causan a la salud se puede prevenir y/o mitigar con un correcto control y tratamiento, como por ejemplo disminuir el consumo de sal. En Argentina aproximadamente el 30% de la población es hipertensa, y en mayores de 50 años el 50%. De éstos la mitad no saben que padecen la enfermedad.

- ¿Cómo impacta el consumo de sal en los hipertensos?

El consumo excesivo de sodio o sal en los hipertensos, aumenta las cifras de tensión, lo que hace que requieran más medicación. Incluso, en ocasiones un consumo muy brusco -por ejemplo un evento social de fin de semana- puede generar aumento brusco de tensión arterial, como lo son las famosas consultas por crisis hipertensiva de los domingos por la tarde o lunes en las guardias. Un consumo bajo en sodio, como recomienda la OMS, disminuye 2-8 mmHg la presión arterial.

- La cantidad ideal según la OMS es de 5 gramos de sal por día. ¿Una dosis baja también podría ser peligrosa?

El sodio es necesario para que el organismo funcione normalmente, sería difícil solo con dieta baja en sodio que se produjese una afección por sodio en sangre bajo (hiponatremia). Generalmente el sodio en sangre excesivamente bajo se relaciona a otras enfermedades y en ocasiones a medicaciones que producen una excesiva eliminación accidental por orina.

Cuanta más sal consumimos, más aumenta la presión arterial

- Con la ley de etiquetado frontal es más fácil distinguir los alimentos que tienen mucha sal ¿Cómo debemos elegirlos para cuidar la salud cardiovascular?

En general todos los alimentos procesados contienen sodio, dulces y salados, bebidas y sólidos. Obviamente los salados contienen mucho más. Si existe alguna duda sobre si lo que hay en un envase tiene sal, basta con leer la tabla nutricional al dorso. Es por eso que la recomendación en general es consumo de productos frescos no procesados, de igual manera con las bebidas. También debemos ser precavidos al salar lo que cocinamos. Hay que pensar que 5 gramos de sal por día, equivalen a una cucharadita de té, y eso debe incluir los alimentos que nosotros salamos y los que consumamos procesados. Se pueden utilizar sales alternativas, que contienen cloruro de potasio, pero con esto hay que tener cuidado con quienes tienen problemas renales. En líneas generales, como prevención es recomendable el consumo bajo de carnes de vaca y cerdo, embutidos, lácteos que no sean descremados, harinas blancas y azúcares refinados (golosinas, gaseosas, panificación, etc). Priorizar el consumo de pescado, pollo, frutas y verduras frescas, legumbres, frutos secos, poca sal y abundante hidratación (1.5 - 2 litros al día). Hacer ejercicio 3-4 días a la semana siempre que el estado de salud sea el correcto. No fumar. Realizar controles con el médico clínico en forma periódica. Y si padece de hipertensión, diabetes u otros factores de riesgo, tomar la medicación y hacer los chequeos que requiera.

- ¿Cómo afecta el exceso de sal a la salud de los riñones?

- Doctora Lucía Bailone: Desde el punto de vista renal, la dieta rica en sal predispone a desarrollar hipertensión arterial, que, después de la diabetes, es la causa más frecuente de Enfermedad Renal Crónica (ERC) y de ingreso a diálisis. Además es un factor común en el desarrollo de litiasis renal (cálculos renales). Produce también cambios en la vasculatura renal induciendo a la hiperfiltración glomerular. En aquellas personas que tienen ERC, una dieta rica en sal predispone a las formaciones de edemas y sobrecarga de volumen y empeora el manejo de presión arterial.

- ¿Se puede eliminar el exceso en los riñones?

El riñon es un órgano capaz de excretar sodio en la orina, así como también muchos otros elementos. No obstante, que el riñón elimine sodio no quita los daños que este produce en el cuerpo. Nuestro organismo no necesita de la sal agregada.

- ¿Cómo debemos alimentarnos para cuidarlos?

En lo alimenticio, la recomendación sería minimizar el consumo de sodio: cocinar sin sal, no agregarle sal a la comida y consumir alimentos bajos en sodio. Todos los alimentos empaquetados, los que llamamos alimentos procesados, son ricos es sodio, ya que lo utilizan como conservante y potenciador del sabor. Evitar el consumo excesivo de estos manteniendo una alimentación a base de comida casera. Además una fuente de sodio/sal son los panificados: pan, grisines, tostadas, galletitas. Preferir aquellos que digan sin sal o bajo en sodio y tener en cuenta que muchas panaderías hacen pan sin sal. Los enlatados tienen gran cantidad de sodio también, un consejo para bajar su nivel de sodio es enjuagarlos/lavarlos con agua corriente.

- ¿Todos los tipos de sales tienen sodio?

Todos los tipos de sales comerciales tienen sodio: la light, marina o rosa. Es decir, no por consumir este tipo de sal, se está consumiendo menos sodio. La sal light además de sodio tiene potasio y puede ser riesgoso su consumo en algunos pacientes. Y como en general "sala menos" se termina utilizando más cantidad. Eliminar la sal y reemplazarla por cualquier condimento, limón o vinagre es lo indicado. Es bueno acostumbrar el paladar al sabor real de los alimentos.

