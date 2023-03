"The Last Of Us"

Luego de ocho emocionantes e intensos episodios, falta poco para decir “adiós” a la primera entrega de The Last Of Us. Durante este viaje creado por HBO, el espectador ha visto a Joel y Ellie intentar sobrevivir a un mundo postapocalíptico dominado por muertos vivientes. El avance del noveno y último capítulo muestra que finalmente los protagonistas han llegado a su destino pero, ¿habrán completado su misión? Eso es algo que los fans descubrirán el próximo 12 de marzo cuando el desenlace de esta transmisión llegue a la plataforma de streaming.

Su misión de supervivencia tenía un final: llegar a una base de Firefly en Salt Lake City, con la esperanza de crear una cura o vacuna para la infección por cordyceps a partir de la inmunidad de Ellie. Ahora, con el final de temporada casi por llegar, los fanáticos podrán ser testigos si este largo y lastimoso viaje valió la pena. Aunque el final de acerca, el reciente avance mostrado de su capítulo final muestra que los peligros aún no terminarán para los protagonistas.

El octavo capítulo quizá ha sido uno de los más emotivos hasta ahora, ya que el contrabandista de Pedro Pascal finalmente abrazó a Ellie (Bella Ramsey) como su hija adoptiva, mientras ella se enfrentaba de frente con los peligros de la humanidad y lo protegía luego de que el estuviera a punto de morir. Estos personajes nunca esperaron preocuparse el uno por el otro, pero como se protegían unos a otros de los peligros del mundo, eso fue exactamente lo que sucedió. En el avance del noveno capítulo se muestra que su viaje finalmente llega a su fin cuando se encuentran a las afueras del campamento de las luciérnagas. Sin embargo, las cosas pueden parecer un poco distintas a lo que pensaban encontrar en ese lugar.

Tras el lanzamiento del tráiler del último episodio la pregunta sigue en el aire, ¿estarán Las Luciernagas realmente en el lugar al que llegaron los protagonistas? Esto sin contar que no se sabe que tan confiable pueda ser este grupo o si realmente se puede utilizar la sangre de Ellie para crear una cura. El último viaje que ambos tuvieron en una supuesta base de Fireflies en Colorado, terminó en un ataque a Joel que casi le quita la vida. En el adelanto además se muestra que el peligró no ha terminado; se observa que son atacados por una granada y que él se involucra en un tiroteo. Al parecer nuevos enemigos siguen apareciendo.

Cuándo podrás verlo

El último episodio de la primera temporada de The Last of Us se podrá ver el domingo 12 de marzo por la señal de HBO y la plataforma HBO Max. Conoce la hora de lanzamiento, según tu país:

México, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua: 8:00 p.m.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 9:00 p.m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia y São Paulo): 10:00 p.m.

El tráiler también confirma lo que se había rumorado durante las últimas semanas, la actriz original que prestó su voz al personaje de Ellie en el videojuego, Ashley Johnson, aparecerá interpretando a la madre de Ellie, Anna. El cocreador de la serie, Neil Druckmann, originalmente tenía la intención de incluirla en la serie. Aunque las imágenes reveladas con anterioridad parecían indicar que la actriz sólo aparecería en la escena que muestra el nacimiento de la protagonista, el avance indica que la mujer tendrá un encuentro con los infectados. Esto podría justificar el por qué la adolescente es inmune al virus de cordyceps.

La primera temporada de esta exitosa serie llegará a su fin con el estreno de su noveno episodio titulado “Busca la luz”, nombre que hace juego con la forma en que fue nombrado el episodio inicial: “Cuando estés perdido en la oscuridad”. Al juntar ambos se puede leer “Cuando estás perdido en la oscuridad, busca la luz”, que es el popular lema de Las Luciernagas. Este programa se ha convertido rápidamente en el show de televisión más popular del año hasta el momento y los planes para que esta historia continúe parecen ser largos. HBO anunció que este exitoso show tendrá una segunda temporada.

Antes de ver el final, revive los primeros ocho episodios de The Last Of Us que se encuentras disponibles en HBO Max.