Jujuy: Advierten que estaciones de servicios podrían cerrar

El crítico escenario se traduce en atraso en los precios del combustible que no se condice con el aumento de costo y de los salarios que tienen las mismas.

El atraso en los precios y la inflación que no siguen la misma línea que los aumentos salariales continúan afectando a las estaciones de servicios. Tal es así que varias, por lo menos del interior, analizarían cerrar. Este escenario describió Alfredo González, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Jujuy al referirse a la situación del sector. Señaló que las estaciones de servicios están en un estado crítico debido a que la suba en los combustibles no llega al 70 por ciento interanual; mientras que la inflación se ubica al 100 por ciento. “Hay un atraso en los precios, arriba un 30 por ciento que no se condice con el aumento de costos y de los salarios que tienen las estaciones de servicios. Existe un gran número de estaciones, sobre todo las del interior de la provincia con una situación crítica por lo que piensan en cerrar”, sostuvo.

En esta misma línea dijo que la solución es que el precio del combustible suba al ritmo de la inflación o, en su defecto que las petroleras aumenten las comisiones que le pagan a las estaciones de servicio por la venta del combustible. “Nuestras comisiones siempre están atadas en un mismo porcentaje al precio del combustible. Si el combustible no sube o los costos no bajan, la matemática es sencilla”, detalló.

González recordó que la última suba de la nafta fue el 16 de febrero, con un 4% que tendría que haberse efectuado el 1 de febrero y no el 16, según lo señalaba el acuerdo que hubo a nivel nacional. En este sentido añadió que no hay claridad sobre los precios, cuándo van a subir y qué sendero de valores deberán seguir las estaciones. “Hoy por hoy es una decisión que toman las petroleras con el Gobierno nacional en Buenos Aires y que luego la bajan a la provincia”, remarcó.

Por otro lado el titular de la Cámara local indicó que las estaciones de servicio de YPF seguirán aceptando tarjetas de crédito. Cabe recordar que la Cámara jujeña, que es parte de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha) viene hace tiempo con una disputa con las empresas emisoras de tarjeta de crédito, debido a que esa modalidad de pago es perjudicial para el sector. No obstante González aclaró que se desestimó la idea de que las estaciones dejen de recibir tarjetas de crédito como forma de pago ya que continuarán bregando para que tome estado parlamentario el proyecto presentado para ponerle un límite a las tarjetas de crédito y que las estaciones cobren lo mismo que los países limítrofes y acrediten la plata en el mismo periodo que los países limítrofes. “Decidimos ir por la parte institucional, obviamente es también una decisión de cada empresa, pero en la gran mayoría se sigue recibiendo todos los medios de pago”, indicó.

FUENTE: El Tribuno de Jujuy