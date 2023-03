Pese a los esfuerzos de la AFA para que continúe, el entrenador decidió alejarse del cargo. Dijo sentir una gran decepción y frustración por no clasificar

Javier Mascherano quedó muy golpeado por la eliminación de la Selección argentina en el Sudamericano Sub 20 y pese a los esfuerzos de la AFA para que continúe en el cargo, el Jefecito decidió irse.

Si bien todos los dirigentes de la calle Viamonte estaban encolumnados detrás de su continuidad, que tenía al presidente Chiqui Tapia como su mayor impulsor, el exjugador de River, Barcelona y Estudiantes decidió no renovar su contrato.

De esta manera, la AFA deberá buscar un reemplazante para el Jefecito que había tomado posesión del cargo hace apenas un año.

Luego de la derrota ante Colombia y la partida temprana del torneo, el Jefecito dijo que era “muy difícil” seguir como DT. Al volver a la Argentina se reunió con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, quien le pidió que se quedara.

“Cree que el fracaso es de él. Si él quiere seguir siendo técnico, el mejor lugar es la AFA. Es el que te brinda todo para trabajar. Vos vas a los clubes y tenés problemas, en la AFA, no tenés ningún problema”, explicó Omar Souto en TNT Sports.

Las duras frases de Javier Mascherano tras la eliminación de la Selección argentina

“No hay mucho que decir, lo primero, lamentarlo por los chicos, por no haber podido ayudarlos, la verdad es que es una generación de futbolistas increiíbles y esta claro que el que ha fallado acá soy yo por no poder transmitirles la confianza y la tranquilidad de poder jugar como ellos saben y me lo demostraron durante todo el proceso”.

“El fútbol es esto. Hoy más allá de lo duro que era el partido, al menos me quedo con la tranquilidad de que se vio un poco de todo lo que estuvimos haciendo en el proceso”.

“Está claro que nunca llegamos al nivel que podíamos tener. Estos jugapores y este equipo puede jugar muchísimo mejor y repito, claramente el responsable soy yo de no haber podido convencerlos de jugar al nivel que ellos pueden”.

“No hay demasiado que pensar, obviamente agradecerles a todos, al presidente por la oportunidad, a los clubes proque siempre nos han dado una mano, nos han dado los jugadores, los hemos molestado mucho durante todo el año y en esta preparación y siempre nos han dado a los jugadores. No hay excusas, el que fallé soy yo y me tengo que hacer cargo”.