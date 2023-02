A través de un documento presentado este viernes, se pide a la Justicia que invetigue al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la Policía porteña y al secretario de Seguridad en uso de licencia Marcelo D'Alessandro, por el atentado que sufriera la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El escrito fue presentado por el letrado José Manuel Ubeira, abogado de la querella particular, y en el mismo se reclama por "la falta de investigación de lo hecho (y no hecho) por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", en la causa judicial que se lleva adelante por el intento de magnicidio.



"Más allá del atentado también es una forma de violencia la omisión de aplicar justicia por parte de una jueza debido a intereses económicos, ideológicos o corporativos", señala el documento firmado por el letrado que representa a la expresidenta, particular damnificada.

En ese sentido, Ubeira advierte que "esto parece haber sido lo que sucedió con la jueza Capuchetti que investigó a la custodia presidencial y a la Policía Federal, pero omitió estudiar el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía el control territorial de la seguridad en el domicilio donde ocurrieron los hechos y sus inmediaciones, justamente los días previos al atentado", continúa el escrito.

Confirman procesamientos a integrantes de Revolución Federal

Jonathan Morel y los otros tres miembros de la agrupación fueron procesados sin prisión preventiva por "incitación a la violencia colectiva".

La Cámara Federal confirmó parcialmente los procesamientos de los cuatro integrantes de Revolución Federal, la agrupación de ultraderecha apuntada desde que ocurrió el intento de homicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Sin embargo, el tribunal modificó la calificación a una un poco más leve y redujo los embargos.

Se trata de Jonathan Ezequiel Morel, Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile, cuyas defensas apelaron los procesamientos sin prisión preventiva dictados por el juez Marcelo Martinez de Giorgi.

Los cuatro estaban acusados en la causa que se les sigue por amenazas hacia la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco del artículo 213 bis del Código Penal, que pena con prisión de tres a ocho años al que tomare parte de organizaciones que intenten imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza.

El tribunal de apelaciones confirmó la resolución aunque con una modificación en la calificación legal, al considerarlos coautores penalmente responsables del delito de “incitación a la violencia colectiva”.

El artículo 212 del Código dice que “será reprimido con prisión de tres a seis años el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.

La Sala I de la Cámara también redujo el monto del embargo de 9 millones de pesos a 4 millones de pesos para cada uno.

“Se advierte que la agrupación denominada Revolución Federal, que habría sido conformada en un primer momento por Jonathan Ezequiel Morel y Leonardo Franco Sosa –y a la cual se habrían integrado posteriormente Gastón Ezequiel Guerra y Nilda Sabrina Basile-, no parecería poseer en principio, a partir del análisis efectuado por el magistrado de grado en su resolución, la entidad para ser considerada una asociación ilícita destinada a combatir ideologías”, sostuvo la Cámara.

“Esto, sin perjuicio del uso de expresiones extremistas y de indudable contenido violento contra integrantes del Poder Ejecutivo Nacional y simpatizantes de uno u otros partidos políticos, y de ciertas reprobables acciones de índole ofensiva, como la provocación de daños o el proferir insultos y frases amenazantes, que tendrían su debida respuesta penal en cada caso”, dice el fallo firmado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.