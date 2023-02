VIH: confirmaron el tercer caso de curación en el mundo

Un paciente portador de VIH suspendió su tratamiento antirretroviral para tratar otra enfermedad y luego de cuatro años, no le quedaron rastros del virus.

Se confirmó el tercer caso de cura de VIH en el mundo luego de constatar que el paciente no tiene rastros de partículas virales. El hombre había recibido un trasplante de células madre como parte de su tratamiento contra la leucemia y suspendió de forma supervisada el tratamiento antirretroviral y cuatro años más tarde no hay rastros de la enfermedad en su cuerpo.

El estudio científico fue publicado por la revista Nature Medicine y había sido realizado por el consorcio internacional IciStem, coordinado por el Instituto de Investigación del Sida IrsiCaixa, centro impulsado conjuntamente por la Fundación La Caixa y el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, en colaboración con el University Medical Center de Utrecht (Países Bajos).



Según explicaron en el artículo, se pudo constatar la ausencia de partículas virales y de respuesta inmunitaria contra el virus en el cuerpo del paciente, a pesar de no recibir tratamiento durante cuatro años, evidencias que permiten al equipo científico considerar que se trata de un nuevo caso de curación.

Javier Martínez-Picado, investigador en IrsiCaixa y coautor del artículo, aseguró que llevan "nueve años estudiando estos casos excepcionales en los que, gracias a una estrategia terapéutica, el virus queda totalmente eliminado del cuerpo".

"Queremos entender detalladamente cada paso del proceso de curación para poder diseñar estrategias que sean replicables a toda la población", agregó.

Gobierno reglamenta la ley de respuesta integral para personas con VIH y hepatitis

Con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Raquel Olmos, se aprobó oficialmente la iniciativa.

El gobierno nacional aprobó la reglamentación de la Ley Nacional 27.675 de Respuesta Integral para las personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, la cual también incluye prestaciones de seguridad social para personas con mayor vulnerabilidad.

La reglamentación de la ley, votada por el Congreso en junio pasado, se hizo efectiva a través de los decretos 804 y 805 publicados este jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti, y de Trabajo, Raquel Olmos.



La iniciativa tiene como objetivo lograr un abordaje integral para el VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual, además de brindar contención e información adecuada para evitar situaciones de prejuicios y discriminación.

Cuál es el objetivo de la Ley

La Ley Nacional 27.675 buscará crear un régimen de jubilación Especial para las personas con VIH y con hepatitis B y/o C, en caso de que dichas enfermedades condicione la vida o genere algún tipo de impedimento.

Además, se espera que la reglamentación de la ley brinde una pensión no contributiva para aquellos vitalicios que se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Por último, la norma prevé la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la conformación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales, otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.



Solo un 17% de las personas conoce su diagnóstico de VIH

En Argentina más de 170 mil personas viven con VIH, aunque sólo el 17% conoce su diagnóstico según Gilead. Además, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que en Argentina cada año hay en promedio 4.500 casos nuevos del virus.

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, organizaciones y comunidades buscan concientizar acerca del VIH y todas las personas afectadas por el virus.