"La división sería un suicidio para Juntos por el Cambio"

Pasado el tiempo para la realización de elecciones internas para dirimir las candidaturas, el concejal de San Miguel de Tucumán, José "Lucha" Argañaraz manifestó que debe primar el diálogo y el consenso para que Juntos por el Cambio "pueda llegar unido a las elecciones del próximo 14 de mayo".

En la primera entrevista de la edición 2023 de Los Primeros TV el edil de la Unión Cívica Radical (UCR), reconoció que fue el partido que representa el que dejó pasar la ocasión de convocar en diciembre a elecciones internas y que por eso "ahora no hay otra posibilidad que no sea la unión de todas las fuerzas para enfrentar los comicios provinciales. La división sería un suicidio para nuestro espacio (Juntos por el Cambio), y entiendo que en el transcurso de este mes los dos principales referentes se juntarán y esperemos que salga humo blanco". La referencia concreta apunta un encuentro entre el diputado Roberto Sánchez y el intendente capitalino, Germán Alfaro.

"No hay margen para el error, no hay que equivocarse y si no llegáramos a estar juntos, creo que sería una lástima para la gente, la que nos dio en las últimas elecciones la oportunidad única para que este gobierno se vaya", dijo Argañaraz.