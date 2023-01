El presidente Alberto Fernández demora el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso y da tiempo al Frente de Todos para delinear las estrategias con las que defenderá el tratamiento del juicio político a la Corte Suprema de Justicia y reducir el impacto de las improvisaciones. En sintonía, Juntos por el Cambio también gana tiempo para analizar cómo bloquear el avance de la iniciativa.



Este miércoles se reúne por primera vez la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, confirmó su presidenta, Carolina Gaillard, a TN. Aunque el oficialismo tiene mayoría, el escenario no está totalmente definido, con tres diputados massistas, que siguen sin tomar posición pública al respecto y que, de no acompañar, podrían complicar aún más las posibilidades de que avancen.

En la oposición es todo un poco más claro: están decididos a frenar el juicio, pero en el Gobierno se entusiasman con la idea de hacer caer a algunos diputados en contradicciones, con posiciones que adoptaron tiempo antes.

El oficialismo se alista para la avanzada



El tratamiento del juicio político a la Corte comenzó informalmente, de ambos lados de la grieta. Con menor aval de gobernadores del que Alberto Fernández pretendía y algunos diputados del Frente Renovador en duda, el oficialismo reevalúa la estrategia que utilizará en la Comisión. La idea central es desgastar la ya opacada imagen pública de los jueces supremos.

Para sumar a mandatarios provinciales díscolos, una posibilidad que baraja es la de cercar las acusaciones sobre el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y bajar a Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti del pedido de juicio político.

Pero también, el oficialismo evalúa ir por todo y sumar denuncias que presentaron dirigentes de la oposición contra miembros del Máximo Tribunal, entre ellas la de Coalición Cívica contra Lorenzetti, fuertemente traccionada por Elisa Carrió, para fortalecer los argumentos de la denuncia.

En cuanto a los integrantes de la Comisión sobre los que recaen algunas dudas, en los últimos días se analizó la posibilidad de hacer cambios en la conformación, pero en el Frente de Todos están convencidos de que Ramiro Gutiérrez, Micaela Morán y Vanesa Massetani acompañarán el pedido. Se sustentan en que, si bien Sergio Massa busca mostrarse centrado en la gestión económica, mantiene viva su alianza con Máximo y Cristina Kirchner.

En ese mismo escenario, la idea es la de citar a los miembros del Máximo Tribunal a dar explicaciones ante la Cámara de Diputados.

La oposición prepara una dura contraofensiva



En Juntos por el Cambio el objetivo también es claro: frenar cualquier avance que se quiera hacer sobre los miembros de la Corte. Por ahora, la idea es que para cada iniciativa del oficialismo haya una contraofensiva de la oposición.



Si la intención del FdT es avanzar con el inicio del trámite, desde JxC pedirán que se abran también los sumarios de otros pedidos de juicio político que pesan fundamentalmente sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner y que están frenados porque el oficialismo tiene mayoría en esa comisión.

En el caso de los tres diputados del Frente Renovador, la idea es intentar convencerlos de que se mantengan al margen, sin tomar posición, como hicieron los gobernadores que no acompañaron al Presidente. Ratificaron la amenaza de no dar quórum en el recinto para ninguna ley que presente el FdT, lo que complicaría el tratamiento de varios proyectos que necesita Massa.

Si pese a eso, el oficialismo logra reunir el quórum para tratar el juicio político a la Corte en Comisión, se sentarán a dar el debate para intentar bloquearlo antes de que llegue al recinto.

Juntos por el Cambio pedirá el apartamiento de la presidenta de la Comisión de Juicio Político



El jefe de bloque de Evolución Radical en Diputados, Rodrigo de Loredo, anticipó que pedirá el apartamiento de la presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard (Foto: captura Twitter @rodrigodeloredo).



El jefe de bloque de Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, anticipó en Twitter que pedirá el apartamiento de Gaillard, titular de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja: “Las declaraciones vertidas a la prensa dan cuenta que no se garantizará la objetividad e imparcialidad del proceso”.

“El adelanto de opinión pone en riesgo garantías consagradas en el art.18 de la Constitución Nacional como la de ser juzgado por un tribunal imparcial. Ningún juzgador judicial o administrativo puede ser parcial”.

“No se recogió prueba alguna, no se escuchó a los acusados, no ingresó ni siquiera formalmente el pedido a la Cámara pero ya hay un final cantado”.

“No habrá argumento o elemento probatorio o circunstancia alguna que le hagan cambiar de opinión a la diputada Gaillard. Esto ratifica que se han vulnerado flagrantemente las garantías procedimentales de los acusados”.

“Además, los jueces de la Corte que fueron denunciados penalmente por las mismas causas por las que ahora se los pretende juzgar políticamente, no están obligados a comparecer ni siquiera de forma escrita porque nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo (art.18 de la CN)”.