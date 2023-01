Brindaron su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores el forense que le realizó la autopsia al cuerpo de la víctima, peritos de rastro, químicos, médicos y funcionarios públicos.

El veredicto a los ocho rugbiers acusados se conocería el 31 de enero, luego de las 22 audiencias previstas.



¿Qué pasó en el juicio de Fernando Báez Sosa este lunes?

Una de las cosas más relevantes de la jornada fue ver por primera vez a los ocho rugbiers sin barbijos.

Declaró la médica Carolina Giribaldi Larrosa, que atendió a la víctima luego de la golpiza: "No tenía signos vitales cuando llegamos".

Dio su testimonio el médico Diego Duarte, quien le realizó la autopsia al cuerpo de Fernando: "Nunca vi algo igual".

Una perito de la Policía Científica afirmó que el joven de 18 años sufrió hemorragias cerebrales.

Javier Pablo Laborde, secretario del Ministerio Público Fiscal, también habló en esta sexta audiencia e hizo análisis de los videos grabados en los celulares de los rugbiers.

“Fue un accidente, no son asesinos”: la polémica defensa del fundador del club donde jugaban los rugbiers

El fundador del Club Náutico Arsenal de Zárate, Bernardo Ditges, donde jugaban parte de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, defendió a los rugbiers.“Fue totalmente un accidente, no son asesinos”, señaló esta mañana con respecto al asesinato que ocurrió en 2020 en Villa Gesell.

Ditges contó que conoce a los acusados a través del rugby. En este sentido, también dijo que jugó con uno de los Pertossi, con Máximo Thomsen y con Enzo Comelli. En cuanto a este último, aseguró ser “muy amigo” del padre.

“Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dicen, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado. Eso es una payasada total”, indicó en diálogo con Radio Con Vos.

En este sentido, sostuvo: “No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando. Estoy de acuerdo con que tengan que condenar a los culpables, pero como en cualquier juicio, tienen que ser condenados por el juez, los abogados y los testigos, y no por la parte mediática, que influye muchísimo en esto”.

Digtes continuó con su defensa a los rugbiers: “Lo que sé es que no son asesinos. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron, no fueron los ocho y los tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos, y no ensuciar más a todo el entorno”.

En cuanto a esto último, dijo que le da “mucha lástima” lo que le pasó a Fernando Báez Sosa. No obstante, indicó que “son mentiras” las afirmaciones que se hacen sobre los familiares de los acusados.

De esta manera, negó que los jóvenes sean “hijos del poder”, y remarcó: “Son humildes sus familias. Lástima que se hizo tan mediático esto”.

"Estoy seguro de mi trabajo y de lo que vi", afirmó el forense



Diego Duarte, el médico forense que vio a Fernando Báez Sosa tras la brutal paliza, sostuvo ante los medios: "Había golpes en la mandíbula y se notaba la marca del calzado. Por las lesiones que tenía, era imposible que sobreviva".

"Nunca había visto una marca como la que se veía en la mandíbula de Fernando", agregó.