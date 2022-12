El Pulga Rodríguez define su salida de Colón

Ya no habrá reunión entre el Pulga Rodríguez y José Vignatti. La decisión del delantero está tomada desde hace tiempo y es la de no jugar más en Colón. El jugador venía entrenándose de manera particular en Santa Fe, pero con motivo de las fiestas, viajó a Tucumán y es factible que ya no retorne.

La situación ya está en manos de los abogados del jugador y también de su representante Roberto San Juan. Los mismos trabajan junto a los letrados de Futbolistas Argentinos Agremiados y con los abogados que representan a Colón. Es un tema judicial que deberá resolverse en los próximos días.

Decisión tomada

A diferencia de otras veces, esta vez la postura de Rodríguez fue inflexible. Si bien en otras ocasiones manifestó su deseo de irse de Colón y se quedó, en esta oportunidad su decisión se mantuvo firme. Así las cosas, el Pulga no se despidió de la mejor manera del club en donde logró ser campeón por primera vez.

El plantel de Colón pierde al jugador de mayor jerarquía y el más determinante de los últimos años. Seguramente será difícil lograr reemplazarlo, pero también es cierto que no se puede mantener a un futbolista que no esté cómodo. Y luego del apriete de la barra, el Pulga ya tenía en su cabeza irse de Santa Fe.

FUENTE: UNO Santa Fe