Polémica con la coparticipación ¿Qué dijeron los senadores tucumanos?

El presidente Alberto Fernández anunció este lunes a la mañana que le pagará a la Ciudad de Buenos Aires los fondos coparticipables ordenados la semana pasada por la Corte con bonos TX31. Se trata de títulos de deuda pública n pesos que pagan 2,5% por sobre el ajuste del índice CER. Nunca fueron licitados y efectivamente fueron emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti, tal como posteó este lunes el jefe de Estado.

El jefe de Estado instruyó además al ministro de Economía, Sergio Massa, a enviar un proyecto al Congreso que se debatirá en sesiones extraordinarias para que se prevean en el Presupuesto los recursos necesarios para hacer cumplir el fallo judicial.

Con esta situación, los tres senadores tucumanos dieron su punto de vista, según publica el diario La Gaceta.

Beatriz Ávila

Criticó la reacción de Alberto Fernández ante el fallo de la Corte. “Es inconcebible el nivel de irresponsabilidad del Presidente de la Nación. Con una conducta temeraria se atrevió a tensionar las instituciones de la República en un hecho sin precedentes en toda la historia”, apuntó Ávila. Para la opositora, el proceder de Fernández ”puso en jaque el funcionamiento de la República”.

“Con este nuevo giro de su conducta, no deja de poner en evidencia, una vez más, la falta total de liderazgo y mesura que debe la principal autoridad del país ejercer de manera cotidiana”, continuó la referente del Partido por la Justicia Social, que tampoco se mostró conforme con lo expresado por el presidente Fernández, sobre cómo acatará el fallo de la Justicia. “Si algo faltaba a este tristísimo episodio de nuestra decadencia institucional, aparece ahora este giro ´gatopardista´ del oficialismo, diciendo que acatará el fallo de la Corte Nacional, pero en la forma y modo en que quiera, lo que equivale, en sentido estricto, a persistir en su incumplimiento”, sentenció.

“Exhortamos de una vez a cesar con tan reprochables actitudes que no están convirtiendo una en una republiqueta raquítica. La república nos convoca a su defensa y estamos dispuestos a acompañarla hasta sus últimas consecuencias. La fuerza de la ley es y será la mejor arma contra el autoritarismo”, cerró.

Pablo Yedlin

“Lo dije en alguna sesión del Senado, los fallos hay que cumplirlos. Eso no quiere decir que uno no pueda criticarlos”, sostuvo el ex ministro de Salud de la provincia. “La Corte Suprema de Justicia venía dando señales de una serie de fallos que son bastante discutibles, ni el Gobierno ni nadie pueden verse muy sorprendidos por el tema”, señaló, remarcando que considera que la situación tiene gravedad institucional.

El senador remarcó que hasta la presidencia de Mauricio Macri, CABA recibía un dinero equivalente al 1.4% de los fondos de coparticipación. Equivalente, y no dinero exactamente proveniente de esos fondos, porque justamente la Ciudad no ingresaba en el reparto por no ser considerada una provincia. Con la llegada a la presidencia de Macri, apuntó Yedlin, ese monto subió al 3.75%, y fue variando con el tiempo. “Ahora estaba en 1.4%, más lo que el Congreso le otorga para el tema de la seguridad. La Corte le da un 2.95%, un número que no tiene ninguna lógica, que no estaba en ninguno de los planteos. Es un cálculo al estilo salomónico”, criticó.

Yedlin se mostró preocupado por la proveniencia de esos fondos. “Son recursos que no estaban contemplados dentro de los gastos del Gobierno nacional. La Nación va a tener que cumplir, no sé de dónde va a sacar los recursos, pero seguro van a ser recursos que podrían ser destinados a lo que podríamos usar las provincias para obra pública”, advirtió.

Explicó que el Gobierno nacional, contrario a lo que muchos creyeron, jamás dijo que no fuera a cumplir el fallo, sino que buscó alternativas legales para que la Corte cambiara su decisión. ”Se ha planteado un recurso in extremis, un recurso final, que pide que la Corte revise los números de vuelta. Veremos qué dice la Corte, pero yo creo que va a ratificar el fallo. Ojalá me equivoque, y la Corte entienda que en un país democrático, si 20 de 24 gobernadores te dicen que estás haciendo algo mal, quizás tendrías que revisarlo”, dijo el senador.

“No podes tener en un sistema republicano poderes tan desbalanceados. Hay un aprovechamiento de la Corte de entender que es el único poder que puede hacer lo que quiera en Argentina, porque nadie lo puede controlar. Me parece que habría que cambiarla, aumentar su tamaño”, recalcó Yedlin, algo en lo que Mendoza se mostró de acuerdo.

Sandra Mendoza

“No me parece correcto el fallo porque los fondos de coparticipación son de las provincias, y CABA no es provincia, no le corresponde. Macri se los otorgó a través de un decreto”, apuntó. La senadora explicó que el presidente Fernández le quitó esos fondos a la Capital Federal y que la Corte se los restituyo. Según consideró, esa nueva disposición es irrisoria. “El fallo es político, está muy claro que cada fallo que la Corte hace, lo hace en dirección del PRO, y este último demuestra una vez más que es así”, señaló la famaillense.

Mendoza, además, expresó su preocupación por el presupuesto destinado a las provincias, ya que cree que de allí podría sacarse el dinero que deberá ser destinado a CABA. “Esa plata, que si se cumple el fallo hay que darle, sale de los fondos que tiene la Nación para las provincias”, remarcó.

Más allá de su mirada negativa sobre la decisión de la Corte, Mendoza aclaró que la sentencia, como cualquier decisión que se tome desde la Justicia, debe ser cumplida. “No creo que se pueda no acatar, pero están viendo de qué manera se puede evitar”, dijo con respecto al accionar del Gobierno nacional, que intentará mediante un recurso que la Corte modifique su decisión.