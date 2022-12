Ángel Di María disfruta de las horas más felices de su vida. Acompañado por su familia y amigos, aprovecha para descansar y festejar por la histórica conquista del Mundial Qatar 2022 con la Selección argentina. Era, está claro, el objetivo más grande de su carrera deportiva. Y lo cumplió: no hay nada más arriba que eso.



Es por eso que Di María, ya instalado por estos días en Rosario, su ciudad natal, decidió tatuarse la Copa del Mundo en la pierna derecha, a la altura del cuádriceps. No es para menos: es el sueño que persiguió durante toda su vida y que el domingo 18 de diciembre de 2022, en una épica final ante Francia, logró conquistar.

Di María publicó un video donde muestra el tatuaje que se hizo en la pierna derecha. Y aunque en un momento se pensaba que iba a tardar más de una sesión, debido a que es una imagen muy grande, el trabajo quedó terminado este mismo viernes.



Ángel Di María dio marcha atrás con su “retiro” y seguirá en la Selección argentina



Ángel Di María seguirá vistiendo la camiseta de la Selección argentina. Pese a que en marzo de 2022 anunció que el Mundial de Qatar iba a ser su último torneo con la camiseta, dio marcha atrás en su decisión y optó por jugar un tiempo más.

El rosarino había dejado la puerta abierta a su salida tras la victoria 3-0 ante Venezuela en marzo en la Bombonera, por las Eliminatorias Sudamericanas. “Seguramente fue mi último partido con esta camiseta en la Argentina y poder decir que fue una noche maravillosa es poco”, adelantó en Instagram.

Días después confirmó su retiro en una entrevista, en mayo de 2022: “Después del Mundial, creo que es hora. Hay muchos chicos que están a la altura de la Selección, que están creciendo. Sería un poco egoísta de mi parte, después de tantos años, de haber logrado lo que quería lograr”.

El talento oculto de Nicolás Tagliafico que hizo estallar a las redes sociales



El lateral izquierdo va por todo lo que lo apasiona y ahora mostró una faceta desconocida y sorprendente.

Oriundo de la ciudad bonaerense de Rafael Calzada, Nicolás Tagliafico empezó a jugar al fútbol a los 8 años, en el club Banfield. Después de las infantiles, fue por las juveniles y pegó el salto de la séptima a la cuarta. Para ese entonces, era seguro que quedaría en las convocatorias. Pasó por la Sub 15, Sub 17 y Sub 20 de la Selección argentina.



Fue campeón con la reserva de Banfield en junio de 2009 y pocos meses después disfrutó el primer campeonato de Banfield en primera, pero desde la tribuna y como hincha.

Su debut en primera llegó el 11 de marzo de 2011 y en 2014 logró el ansiado ascenso a primera división. Después partió para Independiente, más tarde fue a Ajax, de Países Bajos, y actualmente juega para el Olympique Lyon, de Francia.







Talento de sobra para Nicolás Tagliafico. (Foto: Instagram / @tagliafico3)



Hasta acá, dos párrafos de puro dato duro futbolístico. Pero el reciente campeón del mundo tiene otra pasión y no es redonda. En las últimas horas, sus dibujos revolucionaron las redes sociales por su prolijidad y belleza. ¡Quién pudiera tener tantos talentos!

Rostros de personas y figuras de animales de una complejidad notable hacen de Tagliafico un artista con todas las letras. “Es uno de mis hobbies favoritos, ayuda a liberar la mente, a concentrarse y enfocarse en una sola cosa. ¿Tienen hobbies? Cuéntenme. ¿Qué dibujo les gustaría que haga?”, posteó en Instagram el futbolista en plena pandemia. Unos años después, el dibujo más pedido no puede ser otro: ¡la Copa del Mundo!