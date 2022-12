De Paul festejó con Tini en el escenario la Copa del Mundo

La Scaloneta sigue de gira tras la consagración en el Mundial de Qatar. Los jugadores de la Selección argentina están de festejo en festejo tras el título. El último fue el de Rodrigo De Paul, que participó del recital de su pareja, la cantante Tini Stoessel, donde fue ovacionado.

Con la camiseta argentina puesta, salió al escenario mientras la banda Airbag interpretaba una versión del himno argentino y la gente en el Campo de Polo explotó.

Después incluso tomó el micrófono y dijo unas palabras: "Muchas gracias por el amor, por el cariño. Fue difícil pero creo que hemos dejado el país en lo más alto del mundo, hemos hecho historia. Y ahora dice así: ¡Dale campeón, dale campeón!".

De Paul había anticipado su presencia en el recital de Tini vía redes sociales, pero no se sabía que subiría al escenario. Además fue junto a su hija Francesca, de tres años, luego de las críticas que recibió en redes sociales y un posteo a modo de descargo de su exesposa, Camila Homs.

El mensaje de De Paul a Tini

"TE ADMIRO. Me da mucho orgullo verte brillar, gracias por dejarme ser parte, sos la Numero 1 pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que haces. Te mereces todo esto y más, seguí brillando que no tenes techo. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN", escribió De Paul en Instagram, y ella contestó: "QUE MOMENTO TANLINDOOOO. Yo también te admiro y amo Rodrigo, gracias por estar, me haces muy feliz". ¡Qué viva el amor".