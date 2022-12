Medios del mundo no pueden explicar la "locura Argentina"

En Inglaterra, tanto The BBC como The Sun tienen en la portada de su sección deportiva fotos del Obelisco rodeado de una multitud de fanáticos. "Miles de personas se congregan en el desfile mundialista de argentina", sostiene el primero en el título; mientras que el segundo optó por la ingeniosa frase "We ARG the Champions" (somos los campeones), haciendo un juego de palabras con las siglas de nuestro país.

En otro orden, en medios deportivos de España como Marca se hace alusión a la "locura en Buenos Aires" y otros, como AS, cuentan que "los hinchas colapsan la Avenida 25 de Mayo".

"Viva Argentina, delirio en Buenos Aires", escribe en su portada La Gazzeta dello Sport, de Italia, acompañado la frase con imágenes de los fanáticos que salieron a las calles en el marco de la "fiesta nacional que proclamó el presidente Alberto Fernández".

Asimismo, en el portal de Brasil Globoesporte, también como noticia principal, se invita a seguir "la fiesta que hace Argentina en Buenos Aires" con postales del Obelisco y el micro con los futbolistas de la Selección Argentina en plena caravana.

