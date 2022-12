Lionel Messi, seguramente, no haya siquiera pensado en esto. Sus visiones, sus pulsiones, sus sueños, sus deseos son otros. “Nunca me puse como objetivo ser el mejor jugador del mundo. Para mí soy solamente un jugador. Solo quiero que cuando me retire me recuerden como una buena persona”, dijo en alguna oportunidad. Pero lo que acompañó siempre a su brillante carrera fueron, además de la fascinación que despierta su juego, las estadísticas que superó con una facilidad asombrosa, y las que aún puede batir.

Se presentó en esta Copa del Mundo con una serie de marcas por quebrar. Y fue derrumbando una a una, a partir de su impactante nivel de juego y el rendimiento colectivo. Contra Les Bleus se convirtió en el futbolista que más partidos disputó en los Mundiales, con 26, superando los 25 de Lottar Matthäus, al que había igualado frente a Croacia. Y en promediando la primera etapa quebró la marca que ostentaba Paolo Maldini como el jugador con más minutos en los certámenes ecuménicos.

Copas del Mundo disputadas

Diego Armando Maradona defendió la camiseta argentina en cuatro mundiales: en 1982, 1986, 1990 y 1994. Javier Mascherano igualó su registro al disputar, también, cuatro Copas del Mundo: estuvo presente en 2006, 2010, 2014 y 2018. Compartió durante su paso por la selección argentina plantel con quien lo destronaría del récord del argentino con más participaciones mundialistas. Messi ya integró cinco planteles en Mundiales: ininterrumpidamente desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022.

Su récord es compartido a nivel global. Cuatro futbolistas ya retirados participaron de cinco Copas del Mundo: los mexicanos Antonio Carbajal (Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966) y Rafael Márquez (Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), el alemán Lothar Matthäus (España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998) y el italiano Gianluigi Buffon (Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). En este Mundial, además de Messi, se sumaron Cristiano Ronaldo en Portugal y los mexicanos Guillermo Memo Ochoa y Andrés Guardado. El argentino podría ser el único futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo de repetir en la cita de 2026: por entonces tendrá 39 años.

Partidos jugados

Messi, además de transformarse en el argentino con más presentaciones en un Mundial, se convirtió en el jugador con más partidos en la máxima cita internacional. Lo consiguió en el duelo final ante Francia: llegó a su partido número 26 en mundiales y superó el récord que ostentaba en soledad el alemán Lothar Matthäus con 25. El astro rosarino disputó tres en 2006, cinco en 2010, siete en 2014, cuatro en 2018 y los siete del actual certamen.

Encuentros como capitán

Tras la capitanía de Daniel Alberto Passarella en el Mundial de España 82, Carlos Salvador Bilardo le dio la cinta a Maradona para conducir el plantel en México 86. Diego lució el brazalete en las siete presentaciones del conjunto argentino, al igual que en los siete de Italia 90. Alfio Basile le renovó la capitanía de cara a Estados Unidos 94 y el Diez la lució ante Grecia y Nigeria. Luego de ser expulsado de la Copa por doping, Oscar Ruggeri se la colocó contra Bulgaria y Rumania. En total, Diego Armando Maradona registró 16 partidos como capitán de Argentina en mundiales.

Messi era apenas un juvenil en Alemania 2006, pero el propio Maradona (DT del seleccionado) lo nombró subcapitán en Sudáfrica 2010. Como el capitán Javier Mascherano descansó en el tercer partido por la fase de grupos ante Grecia, fue Leo el que llevó la cinta en la victoria 2-0. Ya durante el ciclo de Alejandro Sabella, el cuerpo técnico le dio la responsabilidad al rosarino, que se cubrió el bíceps con la banda de la “C” en las siete presentaciones durante Brasil 2014. Y lo mismo ocurrió bajo la conducción de Jorge Sampaoli en los cuatro cotejos de Rusia 2018. Se suman ya los siete encuentros disputados en Qatar 2022 y La Pulga superó al Diego: ya lo hizo 20 veces. Su registro quedó como líder en soledad en el rango global ya que el futbolista que más veces había sido capitán de su selección había sido Rafael Márquez con 19 presentaciones en México.

Goles de Argentina

Su cosecha empezó en Alemania 2006. A los 88 minutos marcó el sexto en el triunfo ante Serbia y Montenegro por la segunda fecha en la zona de grupos. Se detuvo en Sudáfrica 2010, donde jugó cinco partidos como titular sin convertir. Volvió a festejar en Brasil 2014: metió goles en todos los partidos de la primera fase. Uno contra Bosnia y Herzegovina a los 65 minutos, otro frente a Irán sobre el final del partido y dos ante Nigeria a los 3 minutos y en el epílogo del primer tiempo. En Rusia 2018, en un mundial discreto de Argentina, solo convirtió un tanto: a los 14 minutos de la primera etapa y otra vez contra Nigeria. Llegó a Qatar 2022 con seis gritos de gol, los mismos que Mario Kempes, dos menos que Maradona y Guillermo Stábile, y cuatro menos que Gabriel Batistuta.

Ya hizo seis en este Mundial -las víctimas fueron Arabia Saudita, México, Australia, Países Bajos , Croacia y Francia- y en su legajo mundialista ya lleva doce para coronarse como el futbolista argentino que más goles gritó en la historia de las Copas del Mundo. Batistuta celebró, en sus redes sociales, que Messi lo haya igualado: “Tuve el récord durante 20 años y lo disfruté. Ahora es un gran honor y placer compartirlo contigo, ¡esperando de todo corazón que puedas superarlo ya en el próximo partido!”. Cinco días después, lo superó con el gol de penal al seleccionado croata y este domingo estampó el 1-0 en el marcador.

Asistencias

La primera asistencia de Messi en un Mundial fue a Hernán Crespo en la victoria 6 a 0 contra Serbia en la segunda fecha de Alemania 2006. La segunda ocurrió cuatro años después, en el gol de cabeza de Carlos Tevez ante México por los octavos de final de Sudáfrica 2010 cargado de polémica por el evidente fuera de juego del delantero argentino. La tercera significó la clasificación a cuartos de final de Brasil 2014: el gol en la prórroga de Ángel Di María tras una emocionante corrida y cesión del 10 rosarino. La cuarta y la quinta fueron en Rusia 2018 y en el mismo partido: el disparo/asistencia que Gabriel Mercado desvió para el 1 a 0 y el centro filoso para Sergio Agüero en el definitivo 3 - 4 contra Francia en los octavos de final.

La sexta fue ya en Qatar 2022 con ese pase suave para liberar la genialidad de Enzo Fernández ante México. La séptima fue más que una asistencia: encontró un lugar que nadie había adivinado para habilitar la carrera de Nahuel Molina en el 1 a 0 a Países Bajos por los cuartos de final. La octava fue otra obra majestuosa: el desborde a Gvardiol y el pase atrás a Julián Álvarez. Así igualó el registro histórico de Maradona, quien dio cinco asistencias en México 86 (dos a Jorge Valdano, una a Oscar Ruggeri y dos a Jorge Burruchaga, una de ellas en la final, en el gol que sirvió para derrotar a Alemania y dar el título a Argentina), dos en Italia 90 (una a Pedro Monzón y otra a Claudio Paul Caniggia) y otra en Estados Unidos 94 (a Caniggia contra Nigeria, en el último partido que jugó Maradona con la camiseta de Argentina).

Minutos jugados

Al italiano Paolo Maldini le bastaron cuatro citas mundialistas para convertirse en el futbolista con más minutos en cancha de la historia de la competición. Jugó siete partidos en Italia 90, siete en Estados Unidos 94, cinco en Francia 98 y cuatro en Corea-Japón 2002. En esos 23 compromisos, cosechó 2.217 minutos. Lionel Messi, que participó en porciones de tres cotejos en Alemania 2006, disputó los cinco encuentros completos de Argentina en Sudáfrica 2010, participó de los siete en Brasil 2014 (incluidos tres tiempos suplementarios), completó los cuatro de Rusia 2018, y siete en Qatar 2022. Hasta las semis llevaba acumulados 2.194.

Cuando el reloj marcó los 24 minutos en la final del Mundial de Qatar, Messi se transformó en el jugador con más minutos disputados en la historia de los mundiales. Si completa los noventa minutos, el récord del argentino será de 2.254 minutos.