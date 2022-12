La Justicia elevó a juicio la causa contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado”. Además, le impuso una restricción de acercamiento por un plazo de seis meses. Sin embargo, no hizo lugar al pedido de la defensa de la actriz de colocarle una tobillera electrónica o embargarle las cuentas.



El Juzgado N° 3 de Garantías de Escobar resolvió elevar a juicio oral la causa y agravó en la imputación por la reiteración de los ataques denunciados y por el hecho de haber “causado un grave daño en la salud mental de la víctima”.

Además, dispuso una restricción de acercamiento por el término de seis meses. Esto implica la prohibición de ingresar al domicilio de Prandi y la obligación de mantener una distancia de 300 metros.

Julieta Prandi estuvo diez años en pareja con Claudio Contardi



La palabra de Julieta Prandi luego de que elevaran a juicio la causa contra su exmarido Claudio Contardi

Consultada respecto al accionar de la Justicia, Julieta Prandi aseguró: “La verdad que es un alivio, igual entiendo que puede haber una apelación más”.



Acto seguido señaló que el fiscal ya había pedido la elevación a juicio oral, pero que ahora también lo hace el juez. “Después de escuchar a la perito oficial por la pericia que me hicieron a mí donde se hablaba de los rasgos y signos de abusos y violencia que tuve que padecer y en donde se demuestra que no estoy mintiendo ni fabulando, el juez pidió la elevación a juicio oral contra mi ex”, precisó la modelo y conductora.

A modo de cierre, reclamó: “Más allá de esto, resta esperar que en San Isidro la parte de familia empiece a mover un poquito los expedientes y a trabajar, que hay mucho que hacer”.

Por qué denunció Julieta Prandi a Claudio Contardi



En el 2019, Julieta Prandi sorprendió a todos al contar que estaba separada debido al maltrato y violencia verbal que sufrió durante todo su matrimonio con Claudio Contardi. La modelo estaba casada desde 2011 con él y tienen dos hijos en común.

Con el divorcio firmado desde 2019, la lucha judicial continúa para ella que, desde hace varios años, intenta demostrarle a la Justicia que las condiciones no están dadas para que su exmarido comparta la tenencia con ella.

“No fui escuchada”: Julieta Prandi lloró al detallar el hostigamiento sexual y psicológico de Claudio Contardi

Fernando Burlando comentó los avances de la causa judicial contra el exmarido de la conductora y ella no pudo contener las lágrimas.

Julieta Prandi no pudo contener las lágrimas al escuchar a su abogado Fernando Burlando relatar el “infierno” que vivió con su ex marido Claudio Contardi. “Fue un calvario lo que padeció Julieta”, detalló el letrado al aire de Es por ahí (América), programa en el que ella es conductora.



“Fueron tantos los episodios de abuso sexual que se le podría aplicar una pena de hasta cincuenta años”, arrojó Burlando refiriéndose a la cantidad de tiempo que podría estar preso Claudio Contardi por las reiteradas situaciones de abuso sexual con acceso carnal, además de violencia física, psicológica y económica.

La conductora trató de mantener su seriedad y postura rígida mientras su abogado explayaba más detalles de las denuncias contra el padre de sus hijos Rocco y Mateo. Con una mirada firme a la cámara, Prandi por momentos no pudo contener las lágrimas por la conmoción que le generaban los detalles legales que contaba Fernando Burlando.

“Fue realmente un calvario todo lo que vivó Juli de violencia sexual, física, psicológica y económica. Fue una situación realmente injusta. No creo que hayan precedentes de la misma naturaleza. Ella es una mujer con una valentía muy diferente”, expresó Fernando.

Su compañero de conducción, Luis “Tucu” López, contó cómo observa anímicamente todos los días a Julieta Prandi: “La veo llegar todos los días de diferentes maneras. Puede estar corriendo por las audiencias y también puede estar pendiente al celular, ya sea por las causas o por la gran mamá que es con sus hijos”. “Sé lo doloroso que es hablar de esto y revivirlo. En medio de este infierno ya se empieza a ver la luz porque a partir del 17 va a empezar a cambiar todo”, agregó.

Julieta Prandi le respondió a su compañero, manteniendo su firmeza y con lágrimas en los ojos: “Por suerte la Justicia empezó a hacer su trabajo y la verdad sale a la luz. No es algo que yo denuncié ayer, esto sucede desde que me fui de mi casa y no fui escuchada. No esperen que yo salga en otro programa haciendo catarsis emocional, porque más que esto no voy a contar”.

Publicaron un informe sobre la historia clínica de Julieta Prandi: estrés, hostigamiento sexual y violencia

En las últimas horas, salió a la luz el resumen de la historia clínica de Julieta Prandi que presentó el psiquiatra Rafael Herrera Milano ante la Justicia. El especialista, que atiende personalmente a la conductora desde el 16 de septiembre de 2022, realizó un informe detallando la sintomatología clínica psiquiátrica desarrollada en la pericia psicológica oficial del caso, que se presentó el 19 de agosto.



El documento, que será sumado a la causa contra Claudio Contardi, describe lo que Herrera Milano pudo constatar durante las sesiones con Julieta Prandi. “A lo largo de las entrevistas se han observado indicadores inequívocos de haber padecido situaciones de estrés crónico, compatibles con hostigamiento sexual y violencia familiar sostenidos en el tiempo”, asegura el informe.

Y concluye: “Como consecuencia de los mismos se destaca un daño lacerante en su autoestima, un agotamiento físico y psíquico ocasionado por el desgaste de los litigios judiciales vigentes, además del entero cuidado y manutención de sus hijos”.