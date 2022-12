En la práctica de hoy, el cuerpo técnico de la Selección no vio a Ángel Di María al 100% en lo físico, por lo que ante Croacia arrancaría desde el banco.

La Selección argentina se entrenó en la Universidad de Qatar en la antesala del partido de este martes ante Croacia por la semifinal del Mundial Qatar 2022.

El entrenador argentino Lionel Scaloni paró dos equipos, ambos con una línea de cuatro defensores. Ángel Di María no estará desde el arranque ante los europeos y Leandro Paredes le saca ventaja a Lautaro Martínez en la pelea por meterse en el equipo titular.

Todos los detalles del entrenamiento de la Selección argentina

La Selección argentina tuvo el último entrenamiento de cara al choque de este martes ante Croacia por la semifinal del Mundial de Qatar. Los futbolistas hicieron la entrada en calor con movimientos livianos en el campo de juego, luego de haber trabajado en el gimnasio. Además, llevaron a cabo ejercicios de velocidad y coordinación.

A continuación los trabajos quedaron a cargo del cuerpo técnico y ejecutaron diferentes circuitos de pases, simularon distintas situaciones de juego, y rotaron posiciones. Por último, para dar un cierre al entreno, ensayaron ejercicios de posesión y recuperación en espacio reducido.

En la práctica de hoy, el cuerpo técnico de la Selección argentina no vio a Ángel Di María al 100% en lo físico, por lo que ante Croacia arrancaría desde el banco.

En lugar de Fideo entraría Leandro Paredes y el equipo jugaría con un esquema 4-4-2. Por el momento, tampoco hay que descartar a Lautaro Martínez, pero sus chances de estar desde el arranque son menores.

De esta manera, Argentina formaría con:

Emiliano Martínez

Nahuel Molina

Nicolás Otamendi

Cristian "Cuti" Romero

Nicolás Tagliafico

Leandro Paredes

Enzo Fernández

Rodrigo De Paul

Alexis Mac Allister

Lionel Messi

Julián Álvarez.

El entrenador de la selección Argentina, Lionel Scaloni en conferencia de prensa: puntos importantes

“Esperamos un partido muy difícil, contra un equipo denominado “equipos”. Un gran grupo y que nos va a poner las cosas difíciles. Las comparaciones con el anterior Mundial no corresponde. Todos los partidos son diferentes”.

“El partido con Holanda se jugó como se tenía que jugar. Nosotros sabemos perder y sabemos ganar. Perdimos con Arabia y nos fuimos callados. Tenemos que tener un poco de orgullo. Todo queda cuando el árbitro pita el final. Respetamos a todos los rivales. Hay que desterrar el tema de que no sabemos perder”.

“Messi siempre fue así. Siempre fue un ganador y tiene un orgullo y unas ganas que envidia”.

“La ilusión es la de todos los argentinos y este equipo juega por ellos y para ellos. Estamos agradecidos del hincha argentino. Esperamos dar el máximo y después el tiempo dirá que pasará”.

“Croacia tiene una manera de jugar que no va a cambiar. Juega realmente bien. Es una equipo con una tradición futbolística enorme”.

“De Paul y Di María están disponibles para jugar”.

“No hay mejor descanso que el triunfo”.

“Nuestra manera de jugar será la misma, más allá del sistema de juego. Esperemos estar a la altura”.

“Desde que perdimos con Arabia estamos jugando partidos trascendentales”.

“El partido más importante es lo que viene”.

“Siempre miramos el partido anterior y dónde podemos mejorar. Analizamos mucho a Croacia que tiene grandes jugadores. No voy a decir cuáles son sus puntos débiles”.

“Vamos a ver si Messi sigue jugando o no, en caso de que vaya bien nos va a ir bien a todos. Está todo un país detrás. Hay que centrar todas nuestras fuerzas en Croacia”.

“Los minutos que se agregan dan inseguridad. Crean incertidumbre. Es una situación nueva y que seguramente se vaya haciendo más natural en todos los partidos. 10 u 11 minutos de descuento genera incertidumbre”.

“Es un placer ver jugar a Modric. Es un ejemplo para muchos. Hay que disfrutarlo como lo hicimos a Lewandowski.

“El objetivo es partido a partido. Nunca fue jugar los 7 partidos”.

“El grupo está bien y demostramos que podemos competir”.

“Para mí Croacia es un gran equipo. Ha llevado al alargue a Brasil. Juega bien al futbol. Arriba tiene gente poderosa”.

“En principio, si jugamos con línea de 4, jugará Tagliafico. En eso estamos bien. Ya veremos durante el partido”.

“Este equipo sabe en todos los momentos lo que tiene que hacer”.

“La prensa argentina nos está dando una mano”.

“El fútbol se juega en todo momento como se juega en ese instante”.

“Ahora hay que tener calma. Los jugadores ven todo. Hay que bajar un cambio más que subirlo”.

“Estamos convencidos de que estamos bien”.