El último adiós a Pinky: el recuerdo de todo un país

Los restos de Lidia Satragno, conocida popularmente como Pinky, fueron velados este sábado en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

El velatorio arrancó a las 12 y se extendió hasta las 21 para dar el último adiós a la periodista, conductora y exdiputada por la provincia de Buenos Aires.

La triste noticia la confirmaron sus seres queridos mediante un comunicado. “Hoy jueves 8 de diciembre, a sus 87 años, nuestra querida Pinky falleció por la mañana, acompañada por su hijo Gastón, en la tranquilidad de su casa de Palermo, la de toda la vida. Lo hizo después de pasar una noche en paz, sabiéndose respetada y amada”, decía el escrito en el que agradecían “el enorme cariño que en estos momentos le vienen dedicando a través de todos los medios” y pedían que supieran respetar su dolor. “Durante décadas sus seguidores le atribuyeron el apodo de ‘el ángel de la televisión argentina’. Hoy lo es”, cerraba el mensaje.

El hijo de Pinky: “A mi mamá la abandonaron y se murió sola”

En diálogo con Implacables, el ciclo de El Nueve, Gastón, el hijo de Pinky y de Raúl Lavié, reveló detalles de los últimos días de la querida estrella de la televisión argentina. “A mi mamá la abandonaron, la dejaron absolutamente de lado, desde amistades a los medios”, dijo con mucho dolor. Y continuó: “Ella la estaba pasando muy mal, pero no solo por su problema de Alzheimer, sino por las circunstancias que la rodearon al final. Toda mi familia siente lo mismo y lo peor de todo es que ella también lo sentía”.

De manera contundente, el hijo de la célebre conductora contó que ese fue el motivo por el que Pinky hizo el programa Memorias desordenadas, en 2019, poco antes de la pandemia, junto a su sobrina Karina Araujo. “Mi madre no estaba en condiciones de salud para hacerlo pero lo hizo para despedirse de la gente, para que la recuerden, porque ella amaba a su público”, señaló.

En cuanto a los últimos días de la conductora, Gastón aclaró que ella estaba consciente pese a su problema de Alzheimer. “Quiero contarle a la gente que mi mamá estuvo lúcida hasta el final, aunque escuchaba mal. Cada tanto veía la televisión y estaba al tanto de lo que pasaba en el país, estaba muy triste por eso”.

Luego, el cantante se mostró aliviado de la partida de su madre porque aseguró que estaba sufriendo mucho. “Para mí es mejor que se haya ido y que no haya seguido viviendo esto que fue tan ingrato y tan lamentable. La verdad que como país y como sociedad dejamos mucho que desear. No me siento orgulloso de ser argentino, no nos merecemos nada”, dijo profundamente conmovido.

Y agregó: “Yo quiero compartir esto con la gente que la quiso de verdad, que le ha demostrado su afecto toda la vida, y lo mínimo que tengo que hacer es que la gente lo sepa. A mi mamá la abandonaron en una situación muy adversa que no se lo deseo a nadie”, manifestó enérgicamente.

Cuando desde el piso le preguntaron al músico a quiénes se refería cuando decía que habían abandonado a su madre, respondió: “Algunos medios y alguna parte de la política, que en un momento la llamaron para que formara parte y después la dejaron de lado”.

Desde el piso del canal la periodista Fabiana Araujo, que horas atrás había despedido en la Legislatura a su tía, intentó cambiar de tema sobre las duras declaraciones de su primo. Entonces el hijo de Pinky se aflojó y hasta se emocionó al recordarla. “Mi mamá era todo, fue una gran madre, quizás fue ese prototipo de madre italiana, sobreprotectora, perfeccionista, que estaba muy encima nuestro, era muy cariñosa, de mucha personalidad y con un carácter muy bravo, muy italiana”, afirmó.

Una carrera exitosa

Pinky fue periodista, actriz, modelo, conductora televisiva y también política: fue candidata a la intendencia del partido de La Matanza en 1999 por la Alianza, y en 2007 fue elegida diputada nacional por la provincia de Buenos Aires por Unión PRO.

Fue la protagonista de un hecho histórico que representó un hito en su carrera el 1 de mayo de 1980, cuando estuvo al frente de la transmisión en donde se inauguró el color en la televisión argentina en el canal estatal rebautizado Argentina Televisora Color (ATC).

Su voz impecable, su elegancia, su vocabulario excelso y el manejo del oficio le permitieron dominar las cámaras como muy pocos pudieron lograrlo. A veces, esa misma personalidad trataba de esquivar sus dolores (los físicos y los del alma). Pudo sortear la crueldad de un cáncer en los años '80, rara vez se la vio en algún escándalo mediático.

En los últimos tiempos la vieron abatida, por su salud delicada. Primero fue una trombosis y un epoc, producto de muchos años de cigarrillo, que la obligó a recluirse en su icónico departamento en la calle República Arabe Siria.

Otra recaída física la obligó a quedarse un tiempo en un instituto, donde se reencontró, después de más de treinta años, con su antiguo compañero de conducción televisiva, “Cacho” Fontana.

“Yo estaba sufriendo problemas de estabilidad, me había caído varias veces. Fue Cacho el que vino a buscarme junto al dueño de la clínica. Tal vez me hubiera muerto si no me hubieran ayudado”, agradeció.