Alberto Fernández: “No estoy pensando en la reelección”

El Presidente participó de una videoconferencia organizada por The Financial Times donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible.

Luego de que Cristina Kirchner hiciera un renunciamiento a una posible candidatura en 2023, Alberto Fernández sorprendió diciendo que él tampoco está pensando en postularse el año que viene para un segundo mandato: “Con todos los problemas que usted me plantea, yo estoy pensando sólo en resolver problemas del país, no estoy pensando en la reelección”.

Además, remarcó estar “absolutamente metido en los problemas de la gestión” y sentenció: “La Argentina tiene una oportunidad de futuro extraordinaria. Quiero terminar mi mandato habiendo sembrado a la Argentina de oportunidades para el que me suceda o si sigo yo, no sé, tenga la posibilidad de ver germinar ese sembrado y cosechar en favor de los argentinos”.

“No tenemos preferencia por Estados Unidos o por China, no creo en el mundo bipolar”

En diálogo con un ciclo de videoconferencias de The Financial Times donde se debaten estrategias para el crecimiento sostenible, el Presidente sentó la postura del Gobierno respecto a las dos grandes potencias del mundo: “Estados Unidos está muy preocupado por lo que China puede hacer en América Latina. No tenemos preferencia por China o Estados Unidos. No creo en el mundo bipolar”.

FUENTE: Infobae