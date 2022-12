El juicio por el crimen del joven Jonathan Diego Caro, ingresó en su etapa final. Este viernes, se llevan a cabo los alegatos finales de Ministerio Fiscal y las otras partes. Después de las últimas palabras, el tribunal pasará a deliberar.

Un suboficial de la policía de Tucumán quedó detenido acusado de matar de un tiro a un joven, al que presumiblemente confundió con el supuesto violador de su hija adolescente. También quedó preso un presunto cómplice.

“Pido Justicia por mi hermano, él solo tenía 26 años y una vida por delante. Estudiaba y trabajaba. A un año de su muerte, sentimos mucho dolor”, dijo entre lágrimas su hermana.

La otra víctima, Adriana María Aragón, dijo: “Aún no creo lo que me pasó, todo esto me hizo mucho daño, nunca me metí con nadie”.

Luego, el tribunal declaró clausurado el debate y pasó a deliberar; regresando al mediodía para dar a conocer el veredicto en contra de Walter Alejandro Díaz, que fue condenado a la pena de 17 años de prisión, como autor de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y de abuso de arma.

“No existen dudas que la intención del imputado fue acabar con la vida de del joven Caro. Llevó a cabo una cacería humana. Las víctimas eran inocentes que nada tenían que ver con el hecho que intentó vengar (el abuso a su hija). La figura de emoción violenta no puede proceder en este caso, tuvo plena capacidad de planificación. Como policía, debió apegarse a la norma”, señaló en sus alegatos de clausura, el auxiliar de fiscal, Guillermo Di Lella, quien actuó bajo delegación del fiscal, Ignacio López Bustos, de la Unidad de Homicidios I.

Según los relatos del hecho, la hija del efectivo le habría contado que había sido abusada por dos jóvenes: un menor de nombre Nahuel y otro apodado "Johnny".

El suboficial -cuya identidad no trascendió para preservar la privacidad de su hija- llamó a un amigo que tiene un Volkswagen Up gris y juntos salieron a buscar a los supuestos abusadores.

Primero pasaron por una vivienda de la localidad de El Bracho, domicilio de Adriana Aragón. La mujer declaró que un amigo de la familia -al que identificó como Rodrigo- se presentó en su casa con una adolescente y un hombre que dijo ser policía para exigirle que le entreguen al tal “Nahuel”.

Cuando Aragón le dijo que él no vivía ahí, el hombre que dijo ser integrante de la policía le efectuó un disparo que le rozó el cuello a la dueña de casa.

La mujer declaró ante la policía que más temprano había oído ruidos en el fondo de su casa, y cuando salió a ver que ocurría se encontró con un adolescente al que amenazó si no se iba del lugar. El desconocido se retiró del lugar insultándola porque, según le dijo, estaba escapándose de una persona que lo quería matar.

El homicidio

El suboficial y su cómplice se trasladaron hasta una despensa ubicada en la localidad de Romera Pozo. Allí se encontraron con Estefanía Lizarraga (de 17 años) y con Jonathan Caro (26), que podría tener algún tipo de parentesco con el tal “Johnny” y con quien el policía se puso a conversar.

La adolescente dijo que Caro y el suboficial estaban hablando con normalidad hasta que inesperadamente el policía le efectuó un disparo con una pistola nueve milímetros, el mismo calibre de las armas reglamentarias que usan los efectivos de la fuerza. Luego huyó del lugar.

La versión del ataque sexual fue contada por la familia del policía. Sin embargo, el fiscal del caso analiza otras dos hipótesis.

Una es que Nahuel y "Johnny", que hasta el momento no pudieron ser identificados y son intensamente buscados para que declaren, podrían haber ingresado a la casa de la novia del policía con fines de robo. La otra es que ambos habrían dado una dura golpiza a un hijo del policía en una fiesta.

Según confirmaron fuentes policiales, el detenido tendría en su foja de servicios varios sumarios por estar acusado de haber cometido varias irregularidades y por faltas disciplinarias.