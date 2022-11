Las calculadoras serán protagonistas de la última fecha del Mundial de Qatar 2022. La Selección argentina, por ejemplo, si empata depende del resultado entre Arabia Saudita y México para clasificar. Por lo tanto, es fundamental saber qué ocurre si dos o más equipos tienen los mismos puntos.

Criterios de desempates, uno a uno

La diferencia de gol es el primer mecanismo para determinar quién avanza de ronda en caso de que dos o más selecciones tengan el mismo puntaje al finalizar la tercera fecha. El cálculo es simple: goles convertidos menos goles recibidos. Quien tenga el mejor resultado, clasificará. En caso de que haya igualdad en la diferencia de gol, pasará a octavos de final quien haya convertido más tantos. Es decir, tiene prioridad el que hizo más goles. Si persistiera el empate, entraría en juego el resultado entre los dos equipos que tienen los mismos puntos. Por lo tanto, avanzará quien haya ganado el mano a mano entre ambos. En caso de que haya más de dos selecciones empatadas, clasificaría la que haya logrado más puntos en los partidos entre sí. Si en esos puntos también hay empate, vuelve a determinarse por diferencia de gol y goles a favor posteriormente. Si todavía existiera la paridad, se definiría por fair play. Por cada tarjeta amarilla, a cada selección se le descuenta un punto. Por doble amonestación -y roja-, tres puntos. Por roja directa, cuatro. Por amarilla y luego roja directa, cinco. Quien tenga el mejor resultado, clasificará a octavos. Si todavía no se resolvió quién avanza de ronda, algo que parece improbable, lo determinará el azar: la FIFA organizará un sorteo entre los seleccionados implicados. Ahí no hace falta la calculadora: el país que sale, gana.

En el Mundial de Rusia 2018 y en la actual edición, la FIFA sostiene los criterios de desempate

Así dispone la FIFA quién avanza a octavos de final en caso de empate.



En todas las zonas pueden darse resultados que cambien la suerte de otros seleccionados en el Mundial de Qatar 2022, por eso los partidos de la tercera fecha de la fase de grupos se jugarán al mismo tiempo. A partir del martes se mantendrá el esquema de cuatro encuentros por jornada, pero reducido a dos horarios: a las 12 y a las 16 (hora argentina).

El primer turno del martes será para el Grupo A: Países Bajos se enfrentará a la ya eliminada selección de Qatar. Si los europeos no pierden, avanzarán a octavos de final, incluso podrían clasificar con una derrota si Senegal no ganara y Qatar no hiciera tres goles. También jugarán Ecuador y Senegal por un lugar en la siguiente instancia: el que gane, avanzará de ronda, y el empate favorece al conjunto de Gustavo Alfaro.

A las 16 será el momento del Grupo B: Inglaterra se medirá con Gales y Estados Unidos con Irán. En el duelo del Reino Unido, el equipo de Gareth Bale está obligado a ganar para no quedar eliminado. Es muy difícil que queden afuera los ingleses: deberían perder por cuatro goles y que en el otro partido no haya un empate. El ganador del otro encuentro clasificará a octavos de final. Un empate favorece a Gales: si suma de a tres, avanzará de ronda.

Fuente: TN