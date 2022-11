"Alberto nos traicionó", disparó Juan Grabois

En el marco de la Noche de la Educación, el evento organizado por Argentinos por la Educación, desfilaron varias figuras de diversos ámbitos. Entre ellas el dirigente social y referente del Frente Patria grande, Juan Grabois, quien dialogó con Ámbito sobre diversos temas.

En una entrevista exclusiva, el reconocido referente social habló de los desafíos de la educación y los problemas que existen en Argentina relacionados a este aspecto. También abordó otros temas como la discusión por los planes sociales, la situación económica y los reclamos de los movimientos sociales. Además dejó varias definiciones políticas sobre el Frente de Todos, las PASO, Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner.

Educación y programas de generación de empleo

Periodista: En el panel de debate de AxE, se habló de las prácticas profesionalizantes en las escuelas públicas de la Ciudad. ¿Estás de acuerdo con el programa? ¿Qué análisis hacés de su implementación?

Juan Grabois: A priori estoy a favor, en la medida que sean de la disciplina y la orientación que corresponde, no estoy de acuerdo que los manden a servir café o limpiar baños.

Sí estoy de acuerdo que alguien que tiene una orientación artística vaya y realice una tarea en un museo, por ejemplo. O alguien que está interesado en programación haga una pasantía en una empresa. No estoy contra eso. Sé que la gente en los barrios están de acuerdo también.

Estoy en contra del trabajo esclavo. Es decir, debe tener pautas pedagógicas, No hay que tener un posición ideológica o dogmática en ese tema sino ver lo que quieren los pibes y los padres, percibo que las prácticas son buenas.

Periodista: ¿Creé que hay intenciones ocultas del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta?

Juan Grabois: Prefiero no adivinar intenciones. Creo que es una opción válida, estoy a favor de las prácticas profesionalizantes, mientras no sean tareas de baja calificación no remunerada, que sean las horas estipuladas, en los lugares que corresponde.

P.: ¿En los barrios están llevando adelante algún plan o programa similar?

J.G.: Estamos desarrollando en los barrios un programa de cooperativismo en las escuelas, el cual está incluido en la ley de cooperativas. Es una forma de crear empleo fuera del sector púbico y privado. Es algo muy interesante para los chicos, ya que se pueden abrir cooperativas en las escuelas e ir empezando un desarrollo donde no hay capital privado, sino capital social.

Clima social en las calles: reclamos y conflictos por los planes sociales

P.: Siempre que llega el final del año se habla del clima social y los reclamos en la calle. ¿Qué percibís sobre lo que está ocurriendo?

J.G.: Es lo que siempre digo, explosión puede haber en cualquier momento, pero no es lo que más me preocupa. Lo que me preocupa es la degradación, como morirse por monóxido de carbono, donde te morís lentamente, por ejemplo. Así se nos está muriendo la patria de a poquito, lento. Prefiero mil veces que la gente salga y pelee a que la gente se acostumbre a vivir así.

La pradera está seca, una chispa puede encender el fuego, por eso las cosas no están bien. Ahora hay una alternativa mejor a la “muerte por monóxido” o el estallido: que el Gobierno y todos los niveles del Estado asuman su responsabilidad política de garantizar una vida digna y de esperanza a los habitantes de este país. A este Gobierno le queda un año y lo tiene que aprovechar. En tanto, los que no estamos en el Gobierno, pero militamos social y políticamente, tenemos que construir un programa que genere una perspectiva de futuro.

P.: La discusión por la transformación de planes sociales en trabajo formal quedó un poco en segundo plano. ¿Cuál es la clave para entender y dar respuesta a ese reclamo de aquellos sectores más vulnerables?

J.G.: Es un slogan. “Transformar los planes en trabajo” suena lindo. Es decir que alquien que recibe un subsidio es un vago y va dejar de serlo cuando empiece a trabajar en relación de dependencia bajo un convenio colectivo de trabajo, obra social, vacaciones, etc.

Es un slogan y eso no sucede, porque no depende de los planes sociales, depende del desarrollo de la economía, es un problema macroeconómico. En realidad, hay que pasar del trabajo informal al trabajo formal. Las personas que reciben los denominados planes tienen un trabajo en la informalidad, por cuenta propia o en cooperativas, donde no están registrados.

La gente labura como cartonero, costurero, changarines, lo que sea. De un plan no vive nadie. Por eso hay que transformar ese trabajo sin derechos en un trabajo con derechos y eso no necesariamente deriva en un empleo tradicional, ojalá lo fuera.

P.: ¿Cuál es la propuesta entonces?

J.G.: Hasta que el crecimiento del PBI permita la absorción de esos trabajadores… algo hay que hacer. Eso es lo que hacemos cuando planteamos la economía popular comunitaria, una tercera vía al empleo público y privado. No les gusta, no lo quieren entender, no la ven o en algunos tienen mala leche.

Esa economía popular ya está en los barrios y ya es una respuesta concreta en los barrios para la gente. Hay que asumirla y aceptarla, porque así como hay empresas del sector privado que hay que proteger con barreras arancelarias (como el sector textil), las empresas comunitarias tienen que ser protegidas con apoyo y fomento del Estado, porque generan valor social, cultural y ambiental, mejorando la calidad de vida de mucha gente. Eso no está bien auditado o transparentado, y en vez de matarlo hay que ordenarlo. A eso apuntamos nosotros.

Elecciones 2023, la interna del Frente de Todos, Alberto y Cristina

P. : Se habla de la posible reelección de Alberto Fernández y que Cristina Kirchner se presente. ¿Qué análisis hacés de lo que está pasando en el Frente de Todos con las candidaturas del 2023?

J.G.: Nosotros tenemos dividido lo que es el movimiento social de la parte política. Yo formo parte de una fuerza política q es el Fente Patria Grande, con diputados nacionales, legisladores y concejales en la Ciudad y en el país.

Nosotros somos parte de la coalición y vamos a seguir exigiendo que haya internas, sean PASO o de otro tipo. Lo que no vamos a volver a militar es un candidato de centro como Alberto Fernández o Sergio Massa. Queremos un candidato joven. Ya lo dije, queremos que Wado (Eduardo de Pedro, ministro del Interior) sea el candidato. Si no es él, vamos a buscar a otro u otra.

En relación a Cristina no sé qué va a pasar. Si ella se postula la vamos a apoyar. También vamos a presentar nuestro programa para tratar de acercar posiciones de la economía comunitaria, que a ella no le gustan porque es fanática del keynesianismo y el pleno empleo. A nosotros también nos gustaría que eso exista, pero la verdad es que desde que desde 2001 hasta hoy, hubo un 25% de la clase trabajadora afuera del empleo registrado, en cooperativas, changas o entre otras. No sé cuánto hay que esperar. Hay que convencer a todos los dirigentes de que el programa de tierra, techo y trabajo tiene que ser una seguridad.

P.: La victoria de Lula da Silva en Brasil es una buena señal para Argentina y la región. ¿Cómo ves ese proceso y en qué beneficia al país?

J.G.: Hay algo que le reconozco a Alberto, que me parece un mal presidente hasta ahora, que tuvo un rol destacado en el apoyo de los procesos populares de Latinoamérica. En el caso de Evo y Lula, los más representativos, los bancó en plena dictadura y con los ataques d ela justicia como un firme aliado. Respecto a Venezuela, está tratando de tomar un rol de mediación, que creo que es bueno.

En relación a Sudamérica, creo que tuvo una actitud correcta al priorizar la unidad latinoamericana sobre las relaciones carnales. Eso se lo valoro a Alberto Fernández.

P.: ¿Cuál es tu análisis de la gestión de Alberto Fernández?

J.G.: Es contradictorio en otros temas, como el acuerdo con el FMI. Y tiro una palabra sabiendo el peso que tiene… Cómo nos traicionó, porque así es como lo sentimos, con ese acuerdo malísimo con el FMI. Eso fue lo que rajó el cristal del FdT. La dispersión del FdT en sus contradicciones nacieron ese día, en el que el macrismo y sectores de Alberto y Massa votaron ese acuerdo, mientras que lo que pedíamos la mayoría en el Frente de Todos votamos en contra.

P.: Eso fue lo que generó la renuncia de Máximo Kirchner de la presidencia del bloque del FdT, un punto de quiebre para el oficialismo.

J.G.: Había algunos temas centrales que tenía que resolver este Gobierno. Uno era renegociar dignamente la deuda y eso no sucedió. Implicaba la corresponsabilidad del FMI, recuperar los activos fugados, algo que finalmente no sucedió. Otro tema es la reducción de la pobreza y la indigencia, eso tampoco ocurrió.

Además no tuvo una política judicial que nos saque de esta mafia de patoteros con toga que parece que quieren ser el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial al mismo tiempo. En Europa hay parlamentarismo y en Argentina hay presidencialismo. Pero parece que queremos inventar el “judicialismo” porque quieren gobernar ellos. Bueno, que se presenten a elecciones.

FUENTE: Ámbito