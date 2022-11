Qué alimentos no hay que recalentar en el microondas

El microondas es uno de los electrodomésticos que prácticamente todo el mundo tiene en su casa. Desde que se hicieron accesibles, es un aparato ampliamente utilizado, que, principalmente, permite volver a calentar la comida que sobró o tenemos en el freezer. Incluso, se pueden cocinar algunos alimentos sencillos, como por ejemplo pochoclos.

Sin embargo, el microondas también demanda algunas precauciones básicas, y, por lo tanto, hay que saber utilizarlo correctamente.

Carnes procesadas

Es posible que alguna vez nos hayan sobrado salchichas o hamburguesas y decidamos recalentarlas para consumirlas al día siguiente. Estamos cometiendo un error.

Concretamente una investigación publicada en el Journal of Agricultural and Food Chemistry concluyó que, al calentar este tipo de carne en el microondas, podríamos exponernos a cambios químicos como el colesterol oxidado.

Lo mismo concluyó otro estudio publicado en la revista Food Control, que explica que recalentar carnes procesadas en el microondas puede hacer que se produzca oxidación del colesterol (COP), lo que aumentaría el riesgo de enfermedades coronarias.

Arroz

Seguro que recalentaste alguna vez arroz en el microondas, pero según la Food Standars Agency (FSA), esto podría ser tóxico para nuestro organismo debido a una bacteria altamente resistente conocida como Bacillus cereus.

Lo cierto es que aunque el calor mate esta bacteria, diversos estudios coinciden en que se pueden producir esporas tóxicas resistentes al calor, explican desde el International Journal of Food Microbiology.

En ese caso, lo mejor es mantenerlo caliente en una olla de cocción con agua (baño maría).

Carne cruda

Meter carne cruda en el microondas también puede traer serios problemas. Según un estudio de la American Journal of Epidemiology, recalentar carne algo cruda en el microondas puede causar diferentes problemas de salud.

Por ello, lo mejor es procurar cocinar bien la carne mediante otros métodos, como puede ser una sartén.

Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde, como son las espinacas o el apio, de forma natural, contienen unas sustancias muy beneficiosas para nuestra salud: los nitratos.

Sin embargo, al calentarse en el microondas, los nitratos pueden convertirse en nitrosaminas, sustancias que pueden ser carcinógenas, explica un estudio de la revista Proceedings of the Royal Society of Medicine, por lo que es mejor hervirlas en una olla.