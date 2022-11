El intendente Germán Alfaro dijo estar dispuesto a aceptar que las candidaturas locales de Juntos por el Cambio se resuelvan mediante internas abiertas. "Si quieren abiertas, que sean abiertas", lanzó.

El líder del Partido por la Justicia Social se refirió así al documento emitido anoche por la mesa nacional de la coalición opositora. Allí se establece que en los distritos en donde no rijan las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), las postulaciones de la alianza deben dirimirse mediante internas abiertas.

"La ley dice que deben ser cerradas. Ahora, si quieren abiertas con compromiso a no hacer después una demanda judicial tampoco tenemos problemas. Si quieran abiertas, que lo sean. Pero debe haber un compromiso público para que no haya un planteo judicial. Cualquier ciudadano que participe o no de la interna puede hacer cualquier presentación y decir que esa interna no tiene valor porque carece de legalidad", advirtió Alfaro.

Esto, en alusión a que las normas electorales y que rigen los partidos políticos en Tucumán establecen claramente que las internas para definir postulaciones deben ser cerradas; es decir, limitadas a los afiliados a la agrupación o a los partidos que conforman el frente electoral.

Larreta ratificó su apoyo a Germán Alfaro en Tucumán

Horacio Rodríguez Larreta visitó el pasado viernes por la tarde con algunos vecinos en San Miguel de Tucumán y después mantuvo una charla con Los Primeros+ donde habló de la situación de la provincia.

"Los tucumanos están con miedo a la inseguridad, me lo dijeron durante todo el día. Lo mismo con la Educación porque se pierden días de clases y no hay un esfuerzo del gobierno provincial. Acá se cerraron las escuelas durante la pandemia y me lo dijeron los vecinos. Hay que recuperar el federalismo", dijo al respecto de su encuentro con algunos tucumanos.

Sobre el discurso de Cristina Fernández y su posible candidatura aseguró, "con los problemas que hay en el país y la inflación, hablar de elecciones para el año que viene no me parece. Trabajo en mi responsabilidad en CABA y recorriendo el país. Con la desesperación que hay por la inflación no estamos para hablar de candidaturas".

"Soy parte de un equipo y de la generación del 2023, que haga crecer al país. Le gente nos pide trabajo para los jóvenes".

Por otra parte, los candidatos en Tucumán y el apoyo a Germán Alfaro: "Trabajo hace mucho tiempo en Tucumán con Germán Alfaro. Lo apoyo siempre en el marco de la unidad y eso está fuera de discusión. También apoyo a muchos candidatos a intendentes del PRO. Respecto del método, lo deben definir los dirigentes tucumanos, yo no voy a decirles cómo tiene que elegir a sus candidatos".

La Corte y Manzur

También ratificó que irá a la Corte de la Nación para invalidar una eventual postulación de Juan Manzur para vicegobernador.

"Con esta Corte (de Tucumán) no esperamos nada, ya manifesté que la Justicia esta cooptada en Tucumán, no hay Constitución. Dentro de poco habilitarán al gobernador Manzur a ser candidato a vicegobernador, siempre buscando atajos y las trampas necesarias", reprochó en referencia al recurso de amparo presentado por el jefe de Gabinete.

"Vamos a hacer la presentación ante la Corte de la Nación. No esperaba nada de la Corte de la provincia. Se tendría que excusar Eleonora Rodríguez Campos, que en los debates de 2019 aplaudía al gobernador Manzur. En Tucumán todo se naturalizó y todo vale", remarcó.

Finalmente, consideró que no habrá ruptura dentro de JxC en Tucumán. "Juntos por el Cambio va a tener su fórmula. La unidad no pasa por Alfaro-Sánchez ni por Sánchez-Alfaro, sino por una concepción de ideas y por un proyecto de provincia que queremos", aseveró.

Y completó: "No creo que nadie pueda ir por afuera. Hay más de 400.000 tucumanos de noviembre del año pasado a quienes debemos escuchar. No hay que poner el acento sobre los nombres".