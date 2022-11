Larreta ratificó su apoyo a Germán Alfaro en Tucumán

Horacio Rodríguez Larreta se reunió este viernes por la tarde con algunos vecinos en San Miguel de Tucumán y después mantuvo una charla con Los Primeros+ donde habló de la situación de la provincia.

"Los tucumanos están con miedo a la inseguridad, me lo dijeron durante todo el día. Lo mismo con la Educación porque se pierden días de clases y no hay un esfuerzo del gobierno provincial. Acá se cerraron las escuelas durante la pandemia y me lo dijeron los vecinos. Hay que recuperar el federalismo", dijo al respecto de su encuentro con algunos tucumanos.

Sobre el discurso de Cristina Fernández y su posible candidatura

"Con los problemas que hay en el país y la inflación, hablar de elecciones para el año que viene no me parece. Trabajo en mi responsabilidad en CABA y recorriendo el país. Con la desesperación que hay por la inflación no estamos para hablar de candidaturas".

"Soy parte de un equipo y de la generación del 2023, que haga crecer al país. Le gente nos pide trabajo para los jóvenes".

La polémica con las PASO

"Hay un sistema y son las PASO. Eso no se puede cambiar ahora, podríamos pensarlo para el futuro".

Los candidatos en Tucumán y el apoyo a Germán Alfaro

"Trabajo hace mucho tiempo en Tucumán con Germán Alfaro. Lo apoyo siempre en el marco de la unidad y eso está fuera de discusión. También apoyo a muchos candidatos a intendentes del PRO. Respecto del método, lo deben definir los dirigentes tucumanos, yo no voy a decirles cómo tiene que elegir a sus candidatos".

La unidad en JxC en Tucumán

"Tucumán es una provincia muy importante y las elecciones acá lo son. Será una elección anticipada y vamos a trabajar unidos para ganar. Estamos todos juntos. Tenemos una mesa de Juntos por el Cambio en la provincia y ellos deben definir quien está dentro y quien no".