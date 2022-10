Murió la leyenda del rock Jerry Lee Lewis

Jerry Lee Lewis, uno de los líderes del rock and roll estadounidense de los años 50 que desempeñó un papel fundamental en la configuración del sonido del género, ha muerto. Tenía 87 años.

Famoso por su melena rubia, sus ritmos alborotados al piano y su escandalosa presencia en el escenario, la estrella más conocida por su clásico “Great Balls of Fire” ha fallecido por causas naturales, según informó su publicista.

Amigo y rival de Elvis Presley, la carrera de Lewis se extendió durante más de medio siglo y generó una gran cantidad de historias salvajes sobre sus numerosas esposas, borracheras y enfrentamientos con el gobierno por impuestos atrasados.

También generó una serie de éxitos imborrables.

Nacido el 29 de septiembre de 1935 en Ferriday (Luisiana), Lewis empezó a tocar a los nueve años. Al año siguiente, sus padres Elmo y Mamie hipotecaron la granja familiar para comprarle un piano vertical.

Junto con sus primos Mickey Gilley y Jimmy Swaggart -que llegarían a ser, respectivamente, un premiado músico country y un evangelista envuelto en escándalos-, Lewis pasaba horas perfeccionando su arte.

Lewis, cuyos éxitos incluyen "Great Balls of Fire" y "Whole Lot of Shakin' Going On", anteriormente sufrió un derrame cerebral en 2019, pero ha estado trabajando para recuperarse y en 2020 anunció planes para grabar un álbum de versiones de gospel con el productor T-Bone Burnett.

Lewis también fue el tema de un documental publicado por A24 a principios de este año, Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind. La película fue dirigida por Ethan Coen.

Un pianista y cantante pionero, Lewis es el último miembro sobreviviente de las sesiones de grabación del Million Dollar Quartet de Sun Records, que también incluyeron a Johnny Cash, Elvis Presley y Carl Perkins.

Fue inducido al Salón de la Fama de la Música Country a principios de este mes, pero no asistió por consejo de sus médicos. En cambio, Hank Williams Jr. y Kris Kristofferson aceptaron y celebraron el honor en nombre de Lewis.

Lewis era conocido por éxitos como Whole Lot of Shakin’ Going On, Great Balls of Fire, Breathless y High School Confidential. Su vida quedó retratada en la famosa biopic Great balls of fire.

Tanto Whole Lot of Shakin’ Going On como Great Balls of Fire fueron incluidas en el Salón de la Fama de los Grammy. Su antiguo colaborador Kris Kristofferson ha dicho que Jerry Lee Lewis fue “una de las mejores voces estadounidenses de todos los tiempos”.