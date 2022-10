“Manzur intenta violar la Constitución” aseguró Alfaro

La cuenta regresiva para los comicios del 2023 está en marcha. Hace más de una semana se firmó el decreto en el que se estableció que los tucumanos acudirán a las urnas el 14 de mayo del próximo año. A partir de ese momento las especulaciones políticas, tanto en el oficialismo como en la oposición, comenzaron a agitarse para definir las fórmulas que competirán por la gobernación de Tucumán.

Tal es es caso, que el jefe de Gabinete, Juan Manzur presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia para que determine si puede ser candidato a vicegobernador.

Luego de que trascendiera la jugada política del gobernador en uso de licencia, el intendente de San Miguel de Tucumán Germán Alfaro salió a fustigar la acción judicial. “Manzur nos muestra ahora que es el mejor alumno del kirchnerismo, que no respeta las leyes y está dispuesto a violar los límites constitucionales para eternizarse en el poder y en la impunidad”.

El jefe capitalino sostuvo que el amparo que presentó en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán es un escándalo por el cual debería ser removido de su cargo en el gabinete. “Ahora sabemos para qué quiere quedarse hasta enero: como nunca se aprobó el Presupuesto 2022, manejará la ampliación presupuestaria hasta el 31 de diciembre e intentará condicionar a la Corte Suprema de la Nación cuando el Partido de la Justicia Social lleve allí este caso. No va a escatimar ningún apriete en su intento de violar otra vez la Constitución de la provincia”, mencionó.

“Tendría que estar más preocupado por resolver los problemas de la pobreza, por atender las necesidades de los jóvenes que se van y no estar en la lucha de poder por el poder mismo, ¿para qué quiere el poder si no le da respuestas a la gente?”, cuestionó Alfaro.

"Mamarracho Jurídico"

Según el jefe municipal el amparo “es un mamarracho jurídico por donde se lo mire”. Apuntó que lo analizó con los abogados de su equipo y que “no tiene pies ni cabeza”. “Como primera medida -prosiguió-, que Manzur diga que el artículo 90 lo discrimina, porque no prevé que un gobernador reelecto pueda ser candidato a vicegobernador, es una imbecilidad. ¿El gobernador ha encontrado una discriminación en la Carta Magna vigente desde hace 16 años y reformada por una convención que él presidió? Es un alegato de su propia torpeza”.

Y remarcó que el planteo no es materia de un amparo. ¿Cuál es el daño inminente que provoca un artículo constitucional: que a él se le antoja ahora ser candidato a vicegobernador?, se pregunta Alfaro

“Como ha presentado un recurso de amparo, no corresponde que lo tome en consideración la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, porque los amparos no son competencia originaria de la Corte. Según el Código Procesal Constitucional, debe ir a los tribunales civiles o comerciales. Para que vaya a la Corte debió plantear una acción de constitucionalidad, pero no lo hizo”, indicó.

Además, menciona que el planteo de Manzur tiene problemas de derecho. Asegura que no hay ninguna discriminación en la Constitución y que lo único que hace es ponerle un límite a la reelección indefinida. Y vuelve a interrogar: ¿Manzur ya fue ocho años vicegobernador de (José) Alperovich y a continuación fue ocho años gobernador y dice que le violan derechos humanos porque la Constitución no prevé que pueda volver a ser vicegobernador? “Es el amparo más descarado de la historia de la Justicia de Tucumán”, dijo.

Alfaro entiende que lo que hace el artículo 90 es establecer una condición de inelegibilidad. Acota que establece que el gobernador dura cuatro años y que tiene derecho a una reelección por un segundo mandato de cuatro años. “Después de gobernar ocho años seguidos, el gobernador debe esperar que pase todo un mandato de cuatro años de otro gobernador para volver a ser candidato”, afirma. Añade que Manzur tiene que esperar hasta 2027 para ser gobernador otra vez. “Por eso no puede y no debe ser candidato a vicegobernador. Si lo eligieran para el cargo y a su compañero de fórmula le ocurriera algo que lo obligara a alejarse del cargo, Manzur volvería a ser gobernador antes de 2027 y eso está prohibido por la Constitución”, ejemplificó.

El recurso de amparo que ha presentado intenta estafar a la Carta Magna -continuó- y tiene que ser rechazado de inmediato porque no tiene ningún asidero jurídico, sostuvo Alfaro. Menciona que la Corte de la Nación ha dicho en reiteradas oportunidades: “por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídicamente, es decir, en conexión con las demás normas que integran el ordenamiento general del país”. Añade que el artículo 1 de la Constitución Nacional establece: “Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, federal, según lo establece la presente constitución”. Y que el artículo 5 fija: “Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional”. De donde resulta -subraya- que los alcances de nuestro modelo republicano debe buscarse en los artículos del propio texto constitucional.

“El sistema republicano de Gobierno adoptado por la Constitución Nacional establece la periodicidad de los mandatos y no la eternización en los cargos. Por eso la Constitución de la provincia no está discriminando a Manzur sino que le está poniendo un límite y le está diciendo que no puede quedarse para siempre a lucrar de la Casa de Gobierno o de la Legislatura”, sentenció Alfaro.

Finalmente, el referente del PJS señaló que el recurso de amparo que ha presentado “es un caso de abuso de derecho, porque se intenta ejercerlo de manera contraria a la finalidad y el espíritu de la periodicidad de mandatos y de limitación para las postulaciones”.

Fuente: La Gaceta