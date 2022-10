Qué ver esta noche de viernes en Netflix

La gran inundación

“En 1997, cuando una destructiva inundación se aproxima a la capital de la Baja Silesia, los científicos y autoridades locales toman la decisión de salvar la ciudad mientras los pueblos y campos circundantes deben ser sacrificados”.

Resumen

La historia sigue la ardua tarea de científicos y políticos que deben salvar la ciudad de Breslavia (Polonia) de una inundación que se aproxima. La trama se inspira en los hechos que tuvieron lugar en 1997, cuando una inundación afectó a Polonia y parte de la República Checa y Alemania, dejando tras de sí un verdadero desastre. Las inundaciones comenzaron el 5 de julio en la República Checa y se extendieron a Polonia el 6 de julio. Luego de este trágico hecho, 114 personas perdieron la vida mientras que los daños materiales estimados fueron de 4.500 millones de dólares. Dado que para la historia de Polonia fue una inundación sin precedentes, se la denominó “la inundación del milenio”.

Peaky Blinders en Netflix

Luego de seis años, este 2022 concluyó la serie Peaky Blinders acarreando millones de fanáticos en el mundo que año tras año disfrutaban de las aventuras de este particular grupo de gánsteres cuya historia se ambientada en Birmingham, Inglaterra, en 1919, justo después de la Primera Guerra Mundial. Actualmente las seis temporada se encuentran en el servicio de Netflix.

Resumen

La historia se centra en la pandilla Romani/Irish Peaky Blinders y su jefe ambicioso y muy astuto, Tommy Shelby (Cillian Murphy). La pandilla llama la atención del inspector jefe mayor Chester Campbell (Sam Neill), un detective de la Real Policía Irlandesa enviado por Winston Churchill desde Belfast, donde había sido enviado para limpiar la ciudad del Ejército Republicano Irlandés (IRA), comunistas, pandillas y delincuentes comunes.

La sexta serie comienza el 5 de diciembre de 1933, cuando se deroga la prohibición en los Estados Unidos . El Partido Nazi también ha obtenido el poder en Alemania, lo que ha llevado a un aumento en el número de miembros de la Unión Británica de Fascistas . Tommy no solo debe lidiar con Mosley, sino también con los complots de la mafia irlandesa y el IRA Anti-Tratado.

Esposa de alquiler en Netflix

Para cumplir el último deseo de su madre y así evitar quedarse fuera de su testamento, un soltero empedernido contrata a una actriz para que finja ser su prometida.

Resumen

Comedia romántica brasileña centrada en un joven llamado Luíz (Caio Castro), quien está transitando la década de los 30 y hasta ahora no hay tenido ninguna relación estable con una mujer. Su madre y sus tres hermanas son su antítesis y están preocupadas por él. Así que, para satisfacer el último deseo de su agonizante y controladora madre, le solicita que busque una esposa y así también podrá evitar quedarse fuera del testamento. Así conoce a Lina (Thati Lopes) una actriz que decide asumir el rol de su futura esposa a cambio de una buena suma de dinero.

Las hermanas en Netflix

Tres hermanas que no tienen a nadie más en el mundo y sin apenas dinero se ven envueltas en una conspiración que implica a personas ricas y poderosas.

Resumen

Tres jóvenes hermanas que, tras crecer y vivir en la pobreza, se enfrentan a la tentación de ganar una buena suma de dinero de manera rápida y fácil. Después de crecer en medio de la necesitad, las tres hermanas que aunque pobres crecieron en armonía ahora se encuentran en una situación no ventajosa para ellas frente a la familia más rica y poderosa de Corea. Un enorme poder se dibujará de una manera intensa, peligrosa e interesante en sus vidas.

Hacks en Netflix

Aunque no ha tenido el éxito mediático de otras series de HBO como House of the dragon o Succession, esta comedia ha conseguido temporada tras temporada ha hacerse de nuevos fans al mostrar lo complicado que es para las mujeres comediantes abrirse camino en el mundo misógino del stand-up. En dos años ha logrado recibir 14 nominaciones al Emmy de las cuales se ha ganado dos.

Resumen

La serie explora la retorcida relación que se forma entre la legendaria comediante de Las Vegas Deborah Vance (amada leyenda de la televisión Jean Smart) y su nueva escritora , titulado Ava, de 25 años. (relativa recién llegada Hannah Einbinder). Cuando las mujeres tienen mala suerte y están desesperadas, su administrador mutuo las asocia con la esperanza de salvar sus carreras estancadas. Es decir, si no se matan entre ellos primero.