El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, fue detenido esta mañana en el marco de una causa que investiga a la agrupación por amenazas y mensajes violentos. Su arresto fue parte de un conjunto de operativos que incluyeron las detenciones de otros dos miembros de Revolución Federal.

Los tres delitos que se investigan son incitación a la violencia, apología del crimen e instigación a cometer delitos, informaron fuentes judiciales.

En este expediente, que tiene un punto de contacto con el del atentado contra Cristina Kirchner, la vicepresidenta fue aceptada este martes como querellante. Brenda Uliarte, una de las detenidas por el intento de homicidio de Cristina Kirchner, había asistido a al menos una manifestación de Revolución Federal (la marcha de antorchas del 18 de agosto pasado frente a la Casa Rosada) y se evaluó que las dos causas se tramitaran juntas, pero finalmente se decidió que siguieran en juzgados separados. Las detenciones ordenadas hoy fueron dispuestas por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.

La instrucción de la causa está delegada en el fiscal Gerardo Pollicita. Fuentes del caso informaron que en el dictamen en el que pidió las nuevas medidas, Pollicita dijo que los hechos bajo investigación en esta causa forman parte de un clima social de violencia que tuvo su máxima expresión con el atentado contra Cristina Kirchner.

Hoy se realizaron en total 11 allanamientos y se detuvo, además de a Morel, a otras dos personas vinculadas a Revolución Federal: Leonardo Franco Sosa y Gastón Ezequiel Ángel Guerra, según fuentes vinculadas al expediente.

Cómo se originó la causa contra Revolución Federal y sus referentes: Jhonatan Morel, Leonardo Sosa y Ezequiel Guerra: “¿Cómo no lo mataste boludo?

El 14 de septiembre pasado, el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, presentó elementos de prueba que podría vincular al grupo “Revolución Federal” con el ataque de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La AFI presentó una transmisión en vivo realizada en Twitter el 26 de agosto, bajo el título “hay que pudrirla?” en la que sus participantes comentaban: “Hoy por ejemplo veía como Cristina saludaba a La Cámpora y a la militancia y decía, lástima que a mí ya me conocen la cara porque sino sabes cómo me infiltro ahí una semana y espero que baje…Pero yo te juro…si a mí no me conocieran los nenes de La Cámpora yo voy te canto ahí la marcha peronista 7 días seguido y en cuanto puedo pasa a la historia. Después me linchan. Pero pasa a la historia”.

Durante las casi dos horas de charlas continuaron con amenazas contra el Presidente Alberto Fernández: “No lo escucho porque me violenta, encima viejo hijo de puta viaja en helicóptero porque si viaja en auto te juro que me planto en cualquier lado, que me pise pero se lo abollo todo y se lo cago tanto a patadas, se lo prendo fuego hijo de puta viaja en helicóptero y yo una bazuca no tengo”.

“Lamentablemente a Alberto hoy no me lo voy a cruzar en la calle, me lo voy a cruzar en algunos años, en algunos años yo sé que me lo voy a cruzar y voy a hacer patria”, siguió.

Uno de los participantes de la transmisión pública remarcó que tiene conocimiento del domicilio del diputado nacional e hijo de la señora vicepresidenta, Máximo Kirchner:

Morel: ¿Pasas todos los días por la casa de Máximo?

Franco Castelli: Sí, soy de Santa Cruz, de acá.

Morel: ¿Uhh como no lo mataste, boludo?