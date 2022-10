Argentina 1985, el próximo éxito de taquilla nacional

El estreno de “Argentina 1985” estuvo a la altura de las expectativas y con 197.276 entradas vendidas se quedó con el 44% de las personas que fueron a los cines locales y se convirtió en el más notable lanzamiento nacional desde el inicio de la pandemia.

El aluvión de público para presenciar la ficción histórica sobre el Juicio a las Juntas dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, demostró el interés por ver el filme en pantalla grande pese al próximo paso de la cinta por la plataforma de streaming Prime Video.

Por detrás de la reciente representante nacional para la 95° edición de los Premios Oscar, se ubicó la propuesta de terror “La huérfana: el origen” que solamente lideró una semana y fue vista por 74.787 personas.

Estos números iniciales de taquilla alcanzados por "Argentina, 1985" resultan todavía más valiosos por el hecho de que no está presente en las principales cadenas multipantalla, que resolvieron no programarla en disconformidad con la exigua ventana de exclusividad de tres semanas que les ofrecía Amazon. Ya está programado y decidido desde hace tiempo, como sabemos, el lanzamiento global de la película protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani en la plataforma Prime Video para el 21 de octubre.

Así, dos de los exhibidores independientes que sí programaron el film, el Multiplex Belgrano, con 14.173 tickets vendidos, y el Atlas Caballito, con 13.452 localidades –según cifras de la consultora IBOE, que contabiliza ya 201.207 como el total de la película tras los cuatro días en cartel– reemplazaron a las grandes cadenas como los complejos con mayor cantidad de público gracias al interés por ver en pantalla grande el film centrado en el Juicio a las Juntas militares durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Hasta el momento, el film nacional más visto de 2022 es 30 noches con mi ex, de y con Adrián Suar, que lleva cortadas en sus ocho semanas en cartel 769.083 entradas y actualmente se ubica número 9 entre las más vistas en el ranking que domina Argentina, 1985.

Sobre la historia

El lugar desde donde Mitre y Mariano Llinás (coautor del guión) se paran ahora es claro, al elegir al fiscal Julio César Strassera (Darín) como protagonista. A la manera del cine más clásico, Strassera deberá enfrentar el desafío que se le presenta: sobrellevar el Juicio a las Juntas Militares. Al hacerlo, se convierte en el héroe (involuntario o no, pero héroe al fin) del relato. Para llevar adelante su cometido, cuenta con un aliado –las duplas son también clásicas–: el fiscal adjunto Luis Moreno Ocampo (Peter Lanzani). Y un equipo joven que los acompaña en la tarea desesperada de reunir en tiempo récord la información suficiente para condenar a los nueve militares (si el tiempo marca el pulso del relato, aparece otro aspecto caro al cine clásico).

Hay todo un cine de juicios con el cual la película de Mitre dialoga, necesariamente y para bien. El ritmo del relato es firme; las interpretaciones, convincentes; los diálogos, filosos; las notas de humor, hábiles. Allí cuando se espera a los personajes sucumbir, la sonrisa distiende. Es un guion preciso, que organiza el espacio, sitúa a sus personajes, delinea al adversario, organiza las acciones en el tiempo, y concluye victorioso.

"Argentina, 1985" no deja de ser didáctica, y ese no es un rasgo a cuestionar. De hecho, presume de didactismo, sea por su evidente interés por los públicos internacionales que persigue pero también por una importante porción de público local quizás ignorante del hecho retratado o de su importancia y trascendencia. En este sentido, la inclusión de canciones de Los Abuelos de la Nada y Charly García tiran un pase cómplice, de gancho seguro y obviedad, para redondear la propuesta. Lo que asoma, también, es la película más cristalina a la fecha en la filmografía de Mitre: alejada de las “alegorías” de La Cordillera y por fin diciendo (si no todas, al menos algunas de) las cosas por su nombre.

Mirá el tráiler

Lee también