Hay una nueva detenida por el atentado a Cristina Kirchner

A más de 10 días del intento de homicidio a Cristina Kirchner, hay una nueva detenida en el marco de la investigación. Se trata de una amiga de Brenda Uliarte, la pareja del atacante Fernando André Sabag Montiel, quienes se encuentran arrestados hace más de una semana.



De apellido Díaz, la mujer fue detenida este martes por la madrugada luego de un operativo dispuesto por la jueza del caso, María Eugenia Capuchetti. Será indagada próximamente en los tribunales de Comodoro Py como “participe” en el atentado.

En total, se realizaron tres allanamientos -dos en la provincia de Buenos Aires y uno en Capital Federal- a los efectos de secuestrar celulares, dispositivos electrónicos, y elementos de interés para la causa.

La decisión se tomó luego de que se profundizara el análisis de todo el material para determinar participaciones y distintos roles en la planificación del atentado.

A partir de la información aportada por los equipos celulares secuestrados, el lunes surgieron elementos donde se pudo establecer de que hubo otro intento de atentado contra la Vicepresidenta que fue abortado.

Los investigadores se concentran -por pedido de la Jueza Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo- en la reconstrucción de los días previos al atentado, con observación pormenorizada de imágenes, comunicaciones y georeferenciación, para intentar establecer circuitos y recorridos, y posibles presencias reiteradas de terceros entorno al domicilio de Juncal y Uruguay.

Qué decían los mensajes entre Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Las fuentes refirieron al contenido de los mensajes intercambiados entre los acusados durante la semana previa al ataque. En ellos hablaban de la “presencia de cámaras de C5N”, intercambian detalles de los horarios y del movimiento de la gente y los militantes en el lugar.

Uno de los mensajes que le escribió Sabag Montiel a su pareja fue: “Ella (por la Vicepresidenta) ya subió, ya no creo que salga a esta hora así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”.

Antes de esto, Sabag Montiel le contó que estuvo muy cerca de Axel Kicillof, quien el día que el gobierno de la Ciudad colocó las vallas afuera de la casa de Cristina Kirchner, se acercó a saludarla a su departamento. En base a esto, contó: “Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a su auto Toyota Ethios”.

Sobre este intercambio, que daba detalles de los movimientos, es que los investigadores especificaron que “hubo un ataque planificado que no se realizó y fue cerca del 27 de agosto”.

La jueza Capuchetti supervisó durante el fin de semana las tareas encaradas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). La misma dividió el análisis pericial de seis celulares -incluido el de Uliarte- en un estudio de imágenes, otro de geolocalizaciones y el trabajo sobre las comunicaciones.

En un documento ingresado al expediente y que lleva la rúbrica de la PSA, se determinó en base al análisis pericial del celular de Uliarte, que ella estuvo en las inmediaciones de la casa de Cristina Kirchner los días previos al ataque.

Investigan otros intentos de asesinato a CFK

En las últimas horas se conoció además que había existido otro intento previo de atentado contra Cristina Kirchner, el sábado 27 de agosto pasado, que fue abortado. El dato surge, según fuentes de la causa, de comunicaciones entre Sabag Montiel y Uliarte de ese día, en el que referirían haber perdido la oportunidad para actuar. Uno de los mensajes de ese día, siempre según fuentes oficiales, decía: “No, ya se me metió adentro y el escenario el anfiteatro lo sacaron. Le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió en un Toyota Etios eh y se fue, un quilombo. Ella está arriba pero no creo que salga así que ya fue, deja, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”, le dice Sabag Montiel a la novia.

Ese día, las imágenes de las cámaras de seguridad ubican a Sabag Montiel en las inmediaciones del departamento de Cristina Kirchner y la cámara del teléfono celular de unos de los manifestantes lo registró a unos tres metros de Axel Kicillof.