La serie coreana que es furor en Netflix

Un reciente estreno de Netflix conquistó a los espectadores en muy pocos días. A esta altura, luego de apenas dos meses, ya puede confirmarse que es un éxito.



Se trata de la serie coreana Woo, una abogada extraordinaria. Debutó en la plataforma el 13 de julio y desde hace 8 semanas se mantiene entre el top 10 de las producciones más vistas del gigante del streaming. ¿Qué la hace tan atractiva?

DE QUÉ SE TRATA "WOO, UNA ABOGADA EXTRAORDINARIA", QUE ES FUROR EN NETFLIX



Protagonizado por la actriz de 30 años Eun-bin Park junto a Tae-oh Kang, la producción coreana acumula un aproximado de 54 millones de horas de reproducción.



Woo ingresó a trabajar en un importante estudio jurídico luego de recibirse. (Foto: prensa Netflix)

Ya la vieron en 46 países alrededor del mundo y logró posicionarse en el primer lugar del ranking de Netflix.



La historia gira alrededor de una joven abogada, con espectro autista, que resuelve los casos de una manera brillante y muy particular.

En esta historia, contada a través de 16 episodios, en esta primera temporada, Woo lidia con los retos que le plantean la vida cotidiana y los tribunales cuando se incorpora a un importante bufete de letrados.

La joven no fue del todo bien recibida en su nuevo trabajo, pero poco a poco demostró su capacidad y se convirtió en una de las más queridas.

Se trata de una historia de superación y prejuicios que emociona y atrapa.



POR QUÉ LA PROTAGONISTA, PARK EUN-BIN, DEMORÓ UN AÑO EN ACEPTAR EL PAPEL

La galardonada actriz Park Eun-bin es quien le da vida al personaje protagónico. Pese a que actualmente una gran parte del éxito de la serie se le atribuye a su actuación, se supo que su respuesta ante esta propuesta no fue un "sí" rotundo.

Park Eun-bin, la actriz protagónica de la serie, demoró un año en aceptar interpretar el rol.

Al principio, la actriz no estaba segura de aceptar el papel. Según su testimonio, era debido a que no sabía si podría interpretarlo de la mejor manera. De hecho, el director y la guionista tardaron un año en convencerla.



Pero luego de aceptar, se dedicó por completo al personaje e incluso se reunió con académicos especialistas en el estudio del trastorno del espectro autista como parte de su exhaustiva investigación.



"Me enfoqué en su corazón puro. No quería limitar a este personaje, así que me abrí a todas las posibilidades para expresar su corazón libremente", contó Park. "Es una persona muy entusiasta y valiente, aprendí mucho con este papel", agregó.

Finalmente, logró una respetuosa y acertada representación, tal como reconocen los críticos.

