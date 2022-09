El brasileño Fernando Sabag Montiel intentó terminar lo que no pudo en el primer intento: cuando disparo a centímetros de la cara de Cristina Kirchner y la bala no salió, manipuló la corredera de su pistola, para empujarla hacia atrás, colocar una bala en la recámara y volver a disparar, esta vez sí para conseguir asesinar a la vicepresidenta.

Pero no logró completar la maniobra, ya que los propios manifestantes lo vieron con arma apuntando a Cristina Kirchner, lo empujaron, la pistola se cayó al piso y el huyó corriendo.

Un militante pisó el arma para hacerla firme bajo su pie y que no se perdiera y otros corrieron a Sabag Montiel, le pegaron una piña en el ojo, se lo dejaron negro, y lo neutralizaron hasta ponerlo en manos de la policía, que no se había dado cuenta de que habían intentado matar a la vicepresidenta.

El relato acerca de que Sabag Montiel intentó volver a disparar contra Cristina Kirchner, luego de que no salió el primer tiro, fue realizado por un militante del kirchnerismo, que estaba junto al atacante.

Este testimonio pude ser muy importante para la acusación para rebatir una posible estrategia de defensa de Sabag Montiel: alegar que no puede ser condenado por intentar un delito imposible. Se llama técnicamente en la doctrina jurídica tentativa inidónea, es decir que por más que el asesino apretara el gatillo, muchas veces, sin una bala en la recámara, la bala nunca habría sido disparada.

Este militante que hizo esta declaración se presentó ante la Policía de Seguridad Aeroportuaria y contó que escuchó claramente primero el click del arma de Sabag Montiel y que luego lo vio manipulándola, como si trata de corregir su error. Este relato no consta aún en el expediente judicial.

La pistola semiautomática de acción simple, calibre 32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 tenía cinco balas en el cargador. Las balas y el arma eran aptas para disparar. Pero no tenía ninguna bala alojada en la recámara. Esta es una tarea manual que debe hacer el tirador, desplazando hacia atrás la corredera, con lo que la bala queda lista para ser disparada. Pero Sabag Montiel no lo hizo.

Por ahora el detenido se negó a declarar, pero en si en el futuro, por ejemplo, señala que nunca tuvo intención de matar, sino que solo pretendía asustar a la vicepresidenta y que por eso no montó la bala en la recámara, podría ensayar esta defensa de la tentativa inidónea.

El artículo 44 del Código Penal dice en su último párrafo que “si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente”.

Este párrafo inauguró un debate donde la doctrina está dividida con decisiones contradictorias. El juez puede disminuir la pena al mínimo o dejarlo sin pena, lo que no significa declararlo inocente.

Por un lado, se coloca en cabeza del juez decidir sobre la peligrosidad del acusado y del hecho realizado. Es polémico porque la ley castiga conductas, no forma de ser de las personas, señalaron funcionarios judiciales consultados.

Algunos sostienen que siempre se trata de un delito, lo que sucede es que puede no ser punible por el juez, según lo peligroso que sea el sujeto. Otros señalan que la tentativa inidónea es inconstitucional porque nunca estos hechos deben ser castigados, ya que no hay lesividad, no hay delito posible que se pudiera haber cometido. Aunque esta es una postura bastante minoritaria.

El papá de Brenda Uliarte pedirá que la declaren inimputable

La defensa de Brenda Uliarte, la novia de Fernando Sabag Montiel, analiza pedir que la declaren inimputable en la causa por el ataque a Cristina Kirchner. El defensor oficial, Gustavo Kollman, pidió un informe socioambiental sobre la joven luego de que su expareja planteara en declaración testimonial que sufre un retraso madurativo.

Kollman lo definió el miércoles por la tarde tras recibir a Leonardo Uliarte, el padre de Brenda, quien se acercó a los tribunales de Comodoro Py para conocer la causa. Su hija, de 23 años, está detenida, acusada de participar del intento de atentado contra la Vicepresidenta.

Su padre viene intentando despegarla del caso: días atrás, en una entrevista con Telenoche, Leonardo Uliarte aseguró que Brenda fue manipulada por Sabag Montiel: “La manipuló de tal manera que no tiene noción de lo que le está pasando en este momento”.

Según la imputación contra Sabag y Uliarte para cometer el hecho hubo “planificación previa y acuerdo de partes” entre ambos, además de transporte de arma de fuego sin autorización y acopio de municiones.

“Brenda no tuvo nada que ver y yo tampoco”, se limitó a decir esta semana Sabag Montiel en una ampliación de indagatoria en la que se negó a declarar. A su turno, Uliarte había dicho que no participó del intento de homicidio ni con su planificación, que solo fue hasta la casa de la Vicepresidenta a acompañar a su novio y que lo que él hizo le pareció aberrante: no quiso responder preguntas ni del tribunal ni de la fiscalía, y solo le contestó a su defensor oficial, Gustavo Kollman.