Cosas que creías saber sobre running y que no son así

En una sociedad en la que florece la desinformación, la práctica deportiva no está exenta de 'fake' news. Esto pasa con algunas creencias sobre el 'running'

El 'running' no es una moda pasajera: ha venido para quedarse. Ahora que el calor baja arranca la temporada las carreras de otoño. Las hay de todo tipo y para todos los públicos: urbanas, de montaña, nocturnas, maratones y pequeños recorridos. En Zaragoza, por ejemplo, este 17 de septiembre se disputa la I Binter Nightrun con tres pruebas nocturnas: la Milla Verde Heraldo (de 1 kilómetro), una prueba de 5 kilómetros y otra de 10. Hay muchas pruebas porque hay muchos corredores, gente que disfruta con este deporte y que aprovecha para disputar alguna competición.

Pero, incluso los corredores que llevan muchos años en la brecha, comparten algunas apreciaciones sobre este deporte que distan mucho de ser ciertas, pero que de tanto repetirse, acaban formando parte del imaginario colectivo. Es hora de poner luz sobre algunos de los mitos más populares del 'running' y comprobar que no todo lo que se comenta es cierto como estas tres afirmaciones que muchos hemos escuchado en infinidad de ocasiones y no son ciertas, al menos en la mayoría de los casos.

Teorías falsas sobre el deporte

"El entrenamiento por frecuencia cardíaca solo es para profesionales". Puede ser que esta frase fuera cierta hace unos años ya que el común de los mortales no tenía a su disposición los 'wereables' deportivos que nos permiten controlar todos los parámetros de la carrera desde el tiempo a la frecuencia cardiaca o los kilómetros. ).

Podemos aprovechar estos accesorios tecnológicos para mejorar nuestros registros sin gastarnos mucho dinero. Hay muchos buenos ejemplos, de excelente calidad, con sensores ópticos, resistentes al agua, etc; solo tenes que encontrar el indicado para el objetivo que te propongas realizando ejercicio.

"Todo corredor sufre lesiones". Para correr hay que estar en forma, no podemos ponernos a correr de repente. Debemos calentar, aumentar la intensidad de los entrenamientos progresivamente y prestar atención a los descansos. Además, la mayoría de nosotros, no somos corredores profesionales así que lo mejore es escuchar al cuerpo para no sobrecargar nuestra musculatura. Y si entrenas de la mano de un profesional, mucho mejor.

Lo que si debemos cuidar son nuestras zapatillas, que deben estar en buen estado para asegurarnos una pisada firme y un buen agarre. Hay modelos específicos de zapatillas deportivas que ayudan a un mejor rendimiento en la disciplina.

"Si entrenas fuerza perderás velocidad". Nada más lejos de la realidad, entrenar nuestra musculatura con cargas o con nuestro propio nos dará potencia y además ayudará a que las articulaciones soporten mejor el impacto de la carrera.

Para incluir el entrenamiento de fuerza en nuestra rutina no necesitamos apuntarnos al gimnasio, podemos hacerlo en casa con herramientas como ésta pesa rusa o 'kettlebell' de ocho kilos que puedes tener en casa fácilmente. No se requiere de mucho dinero, pero las ganas de hacerlo son esenciales.