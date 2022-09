Hace unos dias en su editorial de La Nación +, el doctor Claudio Zin se refirió a la situación de la bacteria Legionella en la provincia de Tucumán.

Sostuvo que en otras partes del mundo, la solución fue cerrar definitivamente los edificios y es eso es lo que pidió hacer con el inmueble de Luz Médica para acabar con la bacteria que ya ha causado seis muertos en pocos días.

"La solución es pasar la topadora", comentó en ex Ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires y Senador en la República de Italia.

Al respecto, la Ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti se refirió al tema y aseguró que "no están evaluando la destrucción del edificio tras el brote de legionella en Tucumán".

Recordemos que ayer, las inspecciones en el sanatorio Luz Médica continuaron, con el apoyo de un equipo de expertos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia. Luis Medina Ruiz, ministro de Salud provincial, no dio mayores detalles sobre las inspecciones, aunque sí aclaró que se está trabajando en el edificio en distintos aspectos técnicos.

“Se realizaron reuniones técnicas sobre los planos de la clínica, y luego un relevamiento para la toma de muestras que deberán ser enviadas para su estudio”, contó el ministro.

Con respecto el trabajo de inspección que seguirá en el sanatorio privado no dio precisiones y sólo dijo que “al plan de trabajo lo están planificando con todos los equipos, además de los pasos a seguir”.

En cuanto a la posibilidad de una reapertura de Luz Médica, el ministro dijo que “no habrá habilitación hasta no tener la seguridad del cien por cien de que la bacteria ya no esté”. “Todo tiene su protocolo, y trabajamos sobre evidencia científica, estamos con la presencia de expertos a nivel mundial haciendo el diagnóstico y la búsqueda activa, la toma de muestras y el procesamiento de las mismas. Luego de hacer el tratamiento para verificar que ya no esté la bacteria, esos serán los pasos que vamos a seguir y luego tomaremos las respectiva decisiones”.

Legionella: la OMS dio una serie de recomendaciones

La necesidad de continuar con “controles de laboratorio, la identificación de los casos y la atención clínica”.

“Rastreo de los contactos, la investigación del brote para identificar la(s) fuente(s), la aplicación de medidas para prevenir nuevas infecciones y la mejora de las medidas de prevención y control de las infecciones”.

Buen mantenimiento de las instalaciones y aparatos de refrigeración, en particular mediante su limpieza y desinfección sistemáticas, y la aplicación de otras medidas físicas (térmicas) o químicas (biocidas) para limitar al máximo la reproducción.

Instalar separadores de gotas para reducir la difusión de aerosoles de las torres de enfriamiento.

Mantener una concentración idónea de agentes biocidas, por ejemplo, cloro en las instalaciones de hidromasaje, asegurando el vaciado y la limpieza completos de todo el sistema por lo menos una vez a la semana.

Mantener limpios los sistemas de agua fría y caliente, asegurando al mismo tiempo que el agua caliente se mantenga por encima de 50°C (lo que significa que debe salir de la unidad de calentamiento a 60 °C o más) y el agua fría por debajo de 25°C o, mejor aún, de 20°C, o bien tratar las instalaciones con un biocida adecuado para limitar el crecimiento bacteriano, sobre todo en hospitales y otros centros sanitarios y geriátricos.

Reducir el estancamiento abriendo semanalmente las canillas no utilizadas de los edificios.

La aplicación de este tipo de medidas contribuirá considerablemente a reducir el riesgo de contaminación por legionella y a prevenir la aparición tanto de casos esporádicos como de brotes.