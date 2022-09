Lali Espósito habló de los rumores de romance con Wos

Lali Espósito está viviendo un gran momento en su carrera como cantante y a cada paso que da, genera fascinación a su alrededor. “Es un público muy apasionado el que me está viniendo a ver. Siempre lo fue, pero el Disciplina Tour me está dando unas satisfacciones muy fuertes. La re vibro, yo estoy ahí, re emocionada, cual niña cumpliendo sueños”, le contestó al notero de LAM (América) que la abordó en las calles de Buenos Aires.

Chape Tour

“¡Tremendo el Chape Tour!”, le acotó el cronista respecto a ese momento de su nuevo show en el que besa en la boca a los fans que logran subirse a su escenario. “¿Qué venis a buscar? No saques ese tema porque no te voy a dar nada a vos. Tenés que venir al show si querés algo, hay que estar en el escenario”, cortó Lali con simpatía ante un presunto avance. “Te lo digo porque últimamente cada vez que alguien me habla de eso, me piden un chape. ¡La gente tira cualquiera! Me está pasando mucho esto, que cualquier persona viene y me dice: ‘Un besito’. ¡Pero esperá! No es así, a lo loco. Todo tiene un motivo, una circunstancia”, aclaró la también actriz.

Lali en Qatar

En otras noticias sobre su actualidad, la cantante de éxitos como “Disciplina” y “Tu novia” confirmó que viajará al mundial de fútbol que se celebrará en Qatar entre noviembre y diciembre de este año. “Me voy al mundial con mi querido Marley. Me invitaron a Qatar y yo dije que sí porque de otra manera no hubiera ido. Después de La Voz Argentina, me mandan allá”, contó Lali.

De pronto, el notero fue por todo al consultarle por los rumores de romance con Wos, los cuáles resonaron tras el show que Espósito dio en el Movistar Arena a fines de agosto. “¡Qué groso es Wos!”, le acotó el cronista con picardía. “Sí, es muy groso. Sí, se llevó todo en los Gardel, merecidísimo por el disco”, respondió ella, elusiva. “Es fachero...”, insistió el periodista. Y ella: “Sí, re, re, Valentín es lo más”, contestó Lali pronunciando el nombre de pila del rapero -se llama Valentín Oliva-.

¿En pareja con WOS?

“¿Viste que los portales que están diciendo: ‘¿Qué pasa entre Lali y Wos?’”, consultó el enviado de LAM. “Sí, algo vi, obvio, no te finjo demencia. Nos reímos con Valentín: ‘¿Viste todo lo que dijeron? Jajaja’”, respondió Lali. “Te fue a ver... ¿por qué no hubo Chape Tour?”, insistió el notero, pero ella la tiró afuera. “Él y otros amigos artistas estaban en unos palcos en la loma del cu..., ahí en el estadio. Ellos fueron a ver el show, son colegas”, dijo Lali, fiel a su estilo desacartonado.

“Somos colegas, nos dedicamos a la música”, intentó redondear Espósito, sin decir demasiado. “No se están conociendo, digamos...”, le acotó el cronista. “Ya nos conocemos, ya nos conocemos. Por eso vino a mi show. Si no, no los invitaría. Invito a amigos que conozco, que quiero”, dijo Lali. “¿No están saliendo, entonces?”, quiso saber el notero. “No, no, no”, respondió la cantante con una sonrisa y mordiéndose los labios.

“¡Mirá la cara de Lali!”, manifestó el periodista ante el gesto que le agregó a su respuesta. “Me mata la pregunta. Igual, sacándolo a él, si algo me identifica a mi, es que nunca vas a saber mucho de mí. Sabelo. ¿Viste? Con eso te dejo, un beso muy grande, nos despedimos, adiós”, dijo Lali con una carcajada y se despidió.