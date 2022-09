Se retiró Serena Williams: todos los triunfos de su carrera

Serena Williams ganó el primer campeonato profesional de su carrera el 22 de febrero de 1999, con apenas 17 años, mientras que su último torneo lo consiguió el 12 de enero de 2020, a los 38 y después de haber sido madre. En medio, forjó una vasta y exitosa trayectoria que le permitió posicionarse como una de las tenistas más importantes de la historia.

En su palmarés ostenta 73 títulos individuales, incluidos 23 Grand Slam: siete Abiertos de Australia, siete Wimbledon, seis US Open y tres Roland Garros. Aunque esa cifra representa un récord absoluto en la Era Abierta, que comenzó en 1968, la estadounidense quedó a un Major de igualar los 24 de la australiana Margaret Court, que los consiguió entre 1960 y 1973.

Tras su último Grand Slam, obtenido en Australia 2017, donde se consagró ya embarazada de ocho semanas, disputó otras cuatro finales: dos de Wimbledon y dos del US Open. Sin embargo, debido a una serie de lesiones que la aquejaron, nunca logró recuperar su mejor versión y desaprovechó todas esas oportunidades para alcanzar a Court.

“Hay gente que dice que no soy la G.O.A.T. (Mejor de Todos los Tiempos, según sus siglas en inglés) porque no superé el récord de Margaret Court de 24 títulos de Grand Slam, que logró antes de la Era Abierta que comenzó en 1968. Mentiría si dijera que no quiero ese récord. Obviamente lo hago. Pero día a día, realmente no estoy pensando en ello”, reconoció.

Uno por uno, los 73 títulos de Serena Williams

París 1999 - Amélie Mauresmo 2-6, 6-3, 7-6 (4).

Indian Wells 1999 - Steffi Graf 6-3, 3-6, 7-5.

Los ángeles 1999 - Julie Halard-Decugis 6-1, 6-4.

US Open 1999 - Martina Hingis 6-3, 7-6(4).

Grand Slam Cup 1999 - Venus Williams 6-1, 3-6, 6-3.

Hanóver 2000 - Denisa Chladkova 6-1, 6-1.

Los Ángeles 2000 - Lindsay Davenport 4-6, 6-4, 7-6 (1).

Tokio 2000 - Julie Halard-Decugis 7-5, 6-1.

Indian Wells 2001 - Kim Clijsters 4-6, 6-4, 6-2.

Toronto 2001 - Jennifer Capriati 6-1, 6-7 (7), 6-3.

Tour Championships 2001 - Lindsay Davenport (retiro).

Scottsdale 2002 - Jennifer Capriati 6-2, 4-6, 6-4.

Miami 2002 - Jennifer Capriati 7-5, 7-6(4).

Roma 2002 - Justine Henin 7-6(6), 6-4.

Roland Garros 2002 - Venus Williams 7-5, 6-3.

Wimbledon 2002 - Venus Williams 7-6 (4), 6-3.

US Open 2002 - Venus Williams 6-4, 6-3.

Tokio 2002 - Kim Clijsters 2-6, 6-3, 6-3.

Leipzig 2002 - Anastasia Myskina 6-3, 6-2.

Abierto de Australia 2003 - Venus Williams 7-6 (4), 3-6, 6-4.

Paris 2003 - Amélie Mauresmo 6-3, 6-2.

Miami 2003 - Jennifer Capriati 4-6, 6-4, 6-1.

Wimbledon 2003 - Venus Williams 4-6, 6-4, 6-2.

Miami 2004 - Elena Dementieva 6-1, 6-1.

Pekín 2004 - Svetlana Kuznetsova 4-6, 7-5, 6-4.

Abierto de Australia 2005 - Lindsay Davenport 2-6, 6-3, 6-0.

Abierto de Australia 2007 - María Sharápova 6-1, 6-2.

Miami 2007 - Justine Henin 0-6, 7-5, 6-3.

Bangalore 2008 - Patty Schnyder 7-5, 6-3.

Miami 2008 - Jelena Janković 6-1, 5-7, 6-3.

Charleston 2008 - Vera Zvonareva 6-4, 3-6, 6-3.

US Open 2008 - Jelena Janković 6-4, 7-5.

Abierto de Australia 2009 - Dinara Sáfina 6-0, 6-3.

Wimbledon 2009 - Venus Williams 7-6 (3), 6-2.

Tour Championships 2009 - Venus Williams 6-2, 7-6 (4).

Abierto de Australia 2010 - Justine Henin 6-4, 3-6, 6-2.

Wimbledon 2010 - Vera Zvonareva 6-3, 6-2.

Stanford 2011 - Marion Bartoli 7-5, 6-1.

Toronto 2011 - Samantha Stosur 6-4, 6-2.

Charleston 2012 - Lucie Šafářová 6-0, 6-1.

Madrid 2012 - Victoria Azarenka 6-1, 6-3.

Wimbledon 2012 - Agnieszka Radwańska 6-1, 5-7, 6-2.

Stanford 2012 - Coco Vandeweghe 7-5, 6-3.

Juegos Olímpicos de Londres 2012 - María Sharápova 6-0, 6-1.

US Open 2012 - Victoria Azarenka 6-2, 2-6, 7-5.

Tour Championships 2012 - María Sharápova 6-4, 6-3.

Brisbane 2013 - Anastasia Pavlyuchenkova 6-2, 6-1.

Miami 2013 - María Sharápova 4-6, 6-3, 6-0.

Charleston 2013 - Jelena Janković 3-6, 6-0, 6-2.

Madrid 2013 - María Sharápova 6-1, 6-4.

Roma 2013 - Victoria Azarenka 6-1, 6-3.

Roland Garros 2013 - María Sharápova 6-4, 6-4.