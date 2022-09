El ataque con un arma contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las puertas de su departamento del barrio porteño de Recoleta llegó a los medios de comunicación internacionales, quienes tildaron al incidente de “magnicidio” e hicieron énfasis en el accionar de la custodia oficial.

La reacción de la prensa internacional por el ataque a Cristina Kirchner

El País de Uruguay replicó el fragmento del video donde se lo ve a Fernando Andre Sabag Montiel, de 35 años, apuntar contra la titular del Senado. “El sujeto fue detenido de inmediato. A pocos metros del lugar se encontró el arma, que hasta el momento no se sabe si es real”, detalló el medio.

El medio estadounidense The New York Times destacó la noticia y agregó: “La Sra. Kirchner, una ex presidenta de izquierda y quizá la líder más prominente de Argentina, es una figura profundamente polarizadora en el país y está siendo juzgada por cargos de corrupción. Sus seguidores se han manifestado frente a su casa en Buenos Aires desde la semana pasada, en ocasiones chocando con la policía”.

The Washington Post reseñó: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que un hombre fue detenido tras apuntar con un arma a la cabeza de la vicepresidenta. Al parecer, no hubo disparos. “No sé si fue un atentado contra su vida; no puedo decirlo hasta que se examine el arma”, dijo a una cadena de televisión.

Kirchner está siendo custodiada por las fuerzas de seguridad federales, dijo Aníbal Fernández. El incidente se produjo cerca de la residencia de Kirchner, donde decenas de personas se habían reunido para apoyar a la vicepresidente, que se enfrenta a un juicio por cargos de corrupción.

Por su parte, Folha de Brasil subrayó la nacionalidad del joven detenido por la Policía Federal. “La policía lo identificó como Fernando Andre Sabag Montiel, un brasilero de 35 años. Canales de televisión capturaron las imágenes de cuando la expresidenta dejaba su auto, rodeada por una multitud de simpatizantes”, amplió.

La Tercera de Chile confirmó la cadena nacional pautada para las 23 horas por parte del presidente Alberto Fernández desde la Quinta de Olivos y citó las primeras definiciones del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

“Ahora tiene que ser analizada la situación por nuestra gente de Científica como para evaluar las huellas y la capacidad y la disposición que tenía esta persona”, señaló el funcionario.

El medio londinense BBC Mundo publicó la noticia pasadas las 01:00 horas (hora local) y señaló que aún no están claras las circunstancias del suceso. “Videos captados por teléfonos de varios testigos muestran el momento en el que apuntan una pistola a la cabeza de la vicepresidente, aunque, al parecer, el arma falla. Luego se ve a guardaespaldas y seguidores de la vicepresidenta detener al hombre que, según medios locales, es un ciudadano brasileño, de 35 años”, reseña la nota.

El medio español El País reseñó: “El incidente se produjo a escasos metros del edificio de la ex presidenta, donde cientos de manifestantes se congregan desde hace días para respaldarla en medio de un juicio contra ella por presunta corrupción. El atacante ha sido identificado por la policía federal como Fernando Andres Sabag Montiel, brasileño de 35 años. Se camufló entre los militantes kirchneristas para poder llegar a Fernández de Kirchner cuando esta volvía a casa desde el Senado”.

Advertidos por los manifestantes, los custodios de la vicepresidenta la protegieron y arrinconaron al hombre armado. El detenido ha sido trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones, mientras se hace una pericia a la arma incautada.

Todos los partidos políticos han repudiado el intento de atentado contra la vicepresidenta, al igual que referentes sociales y de derechos humanos.

Finalmente, la cadena ABC de Paraguay calificó el episodio de “confuso” y sumó el antecedente de disputa protagonizada 24 horas antes por un repartidor de comida quien insultó a la Vicepresidenta y se enfrentó con militantes apostados sobre en la esquina de Juncal y Uruguay.

“Este miércoles un repartidor de comida fue detenido por la Policía Federal cuando pasaba por la puerta de la casa de Cristina Kirchner e insultó tanto a la vicepresidenta como a los militantes K congregados en la puerta del domicilio”, concluyó.