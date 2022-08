Después de más de un mes en el que permaneció suspendida por diversos reclamos, Florencia Peña recuperó su cuenta original de Instagram [email protected]_de_p- en la que tiene más de 6 millones de seguidores. Durante este tiempo, la actriz creó un nuevo perfil [email protected] hasta que en la tarde del martes celebró la buena noticia con un video publicado en simultáneo en el que manifestaba su alegría.

La actriz se filmó en un entorno natural, corriendo hacia la cámara y sufriendo un pequeño desliz que no opacó su felicidad:” Me caí y me levanté, un tropezón no es caída. ¡Recuperé mi cuenta!”, expresó Florencia con una sonrisa de oreja a oreja que transmitía su estado de ánimo. “Gracias a todos y todas los que me ayudaron con esta nueva cuenta que abrí. Logré hablar con Instagram Argentina, a su vez me estaban ayudando desde Europa, y gracias a esto se dieron cuenta que se habían equivocado con algunas cosas”, explicó la conductora en la filmación registrada al aire libre.

“Como revieron la decisión, me la devolvieron. Sabía que tenía razón, de verdad lo sabía, porque no había hecho nada malo”, añadió Flor, que contó que también permanece activo el perfil alternativo que creó en los últimos días. “Va a haber contenidos distintos y contenidos en conjunto, pero @flor_de_p sigue”, expresó. En la publicación que acompañó el video, que enseguida se pobló de miles de reacciones positivas, expresó en palabras escritas lo que había festejado a viva voz. “Gracias Instagram Argentina por rever mi caso. Sabía que era injusta la decisión. Gracias a todxs lxs que se sumaron a la cruzada, que me bancaron. Y a ustedes por seguirme del otro lado”, señaló.

Flor Peña quiso seducir a David Bisbal y terminó furiosa

La gran amistad que tienen Florencia Peña y Marley es una de las más sólidas del mundo del espectáculo, pero como en todas las relaciones hay desentendimientos y enojos. La conductora de LPA contó la vez que se peleó con el conductor de La Voz Argentina… ¡por David Bisbal!

“Hubo una época en la que Bisbal venía mucho a la Argentina. Él estaba bueno y yo recién parida. Marley me dijo que habló con él y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación", contó la actriz en PH Podemos hablar aclarando que en ese momento había dado a luz a su primer hijo, Tomás (19) y estaba en crisis con Mariano Otero, su ex.

"Yo le dije que me parecía mucho, que quería charlar antes", comentó, sobre la anécdota que ocurrió cuando los dos hacían juntos El show de la tarde. La posibilidad de conocer al cantante español, contó, hizo que se ponga de buen humor durante el programa, pero había un gran detalle.

"Yo tenía 28 años y estaba medio de capa caída. Marley para levantarme el ánimo me dijo que David Bisbal me quería entrar”, relató, con su humor característico.

“Estuve contenta todo el programa, se ve que él se dio cuenta de que estaba angustiada y tiraba todo para abajo”, aseguró la actriz que regresa a Casados con hijos.

“Antes de terminar el programa, me dijo que lo de Bisbal era toda una mentira y me enojé en serio. Le dije que estaba jugando con mi necesidad”, se sinceró, entre risas.