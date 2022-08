Recuperan la camiseta que Maradona usó en la final del 86

Hace algunos meses, una camiseta que usó Diego Maradona contra Inglaterra en el Mundial de México 1986 se subastó por más de 9 millones de dólares. La cifra batió cualquier tipo de récord en relación a una prenda deportiva y un argentino fue parte de la subasta que ganó un personaje de Medio Oriente.

Hoy, a pocos semanas del comienzo del Mundial de Qatar 2022, se conoció que otra mítica casaca que utilizó Pelusa en la gran final entre Argentina y Alemania en el estadio Azteca fue donada por uno de los protagonistas de aquel encuentro que se jugó el 29 de junio hace 36 años y que coronó al seleccionado nacional como campeón del mundo por segunda vez.

La camiseta que Diego Maradona lució en la final del Mundial de 1986 en México, donada por el retirado futbolista alemán Lothar Matthaus, es mostrada en la embajada de Argentina en Madrid, España, el jueves 25 de agosto de 2022.

Marcelo Ordas, quien pugnó por quedarse con la histórica camiseta azul que Diego vistió en el recordado 2-1 ante los ingleses, confirmó que Lothar Matthäus le donó una remera que él tenía de Maradona luego de la definición contra Alemania. ¿Cuál sería el valor de esa joya en un mercado de subastas? “No tiene precio. Si nos ponemos a elucubrar, tal vez superaría los 10 millones de libras”, dijo el coleccionista argentino en diálogo con ESPN.

MOMENTO HISTÓRICO PARA EL FÚTBOL MUNDIAL: se recuperó la camiseta de Diego Armando Maradona con la que jugó la final del Mundial de 1986 y así fue descubierta por el argentino Marcelo Ordás y el gran Lothar Matthäus, que fue quien llevó la reliquia. pic.twitter.com/Dn8oSY44Hn — SportsCenter (@SC_ESPN) August 25, 2022

“Lo importante es destacar que nunca se habló de dinero. Lo que quería a cambio era una gran causa, que justamente es la que venimos haciendo hace 20 años. Que es la de preservar la historia del fútbol mundial y entendió, por esta propuesta que haremos en la Puerta del Sol, en Madrid, que era el momento ideal”, agregó en relación a un evento que se llevará a cabo en la capital de España en la antesala de la Copa del Mundo con su museo Legends.

Lothar Matthaus y un gesto para la historia

“La generosidad de Lothar Matthäus es infinita, no nos pidió un centavo, solamente que le argumentemos por qué la teníamos que tener nosotros y por qué debía volver a la Argentina”. La explicación del coleccionista argentino Marcelo Ordaz sobre la camiseta de Diego Maradona en la final del Mundial de México 1986 echa por tierra cualquier dudas: Matthaus no recibió dinero por devolver semejante reliquia que tenía en sus manos desde que la cambió en el estadio Azteca hace 36 años luego del triunfo 3 a 2 de la Selección argentina.

La casaca de Maradona llegará a la Argentina en los próximos días para ser exhibida y luego quedará en el Museo de Legends, la famosa muestra que el coleccionista tiene en Madrid.

El acto en el cual Matthaus entregó la camiseta se realizó en la embajada argentina en Madrid, y el anfitrión fue el embajador Ricardo Alfonsín, quien le agradeció al alemán por haber “donado desinteresadamente” ese tesoro del fútbol argentino. “Su gesto habla de su espíritu deportivo y su amor por el fútbol”, expresó.

Incluso, Ordas contó que las charlas con el futbolista subcampeón del mundo en México 86 y campeón en Italia 90 arrancaron hace cinco años, aunque por entonces no aceptó devolver la camiseta de Diego.

“Hace cinco años hablamos con Lothar y nos dio una respuesta negativa y fría. No quiso. Pero ahora fue él quien se puso en contacto cuando se enteró que no habíamos podido recuperar la camiseta de Diego contra Inglaterra. Entonces le pude explicar lo importante que es para los argentinos tener este manto después de la muerte de Maradona”, contó Ordas.

Matthaus solo pidió como condición que pueda ser exhibida para que la vean los futboleros argentinos, y en ese aspecto se comprometió a trabajar el presidente de la AFA Chiqui Tapia para armar un museo tecnológico con instalaciones físicas en la Argentina.

“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no fue solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí hoy”, aseguró.

Quién es Lothar Matthaus

Se trata de una de las grandes leyendas del fútbol alemán de todos los tiempos. Contemporáneo de Diego Maradona, actualmente tiene 61 años. Jugó cinco mundiales entre España 1982 y Francia 1998. Tiene dos sucampeonatos (82 y 86) y un título mundial (1990).

Jugaba como mediocampista central o creativo, destacándose por su talento con la pelota en los pies y su capacidad para asociarse en el juego ofensivo. Luego, con el paso de los años se fue retrasando en el campo de juego y terminó jugando como líbero.

A nivel clubes tuvo destacadísimas actuaciones en Bayern Munich y el Inter de Italia.