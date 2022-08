Es cierto que el Mundial arranca oficialmente una vez que la pelota comienza a rodar en la sede habitual. Pero el camino hasta el pitazo inicial tiene ciertas postas que se convirtieron en una tradición para los fanáticos cada cuatro años. Uno de esos rituales es el álbum de figuritas que se pone a la venta algunos meses antes de cada Copa del Mundo y que desde este miércoles tiene oficialmente su versión de Qatar 2022.

Cualquiera que alguna vez se haya lanzado a la aventura de completar un álbum no puede escapar al mito que atraviesa a todas las generaciones: la figurita difícil. La leyenda urbana siempre apuntó a que había un cromo que era casi imposible de conseguir –si lo sabré yo que todavía tengo incompleto el de Francia 98 por culpa del mediocampista marroquí Saïd Chiba–, aunque desde la empresa desmintieron rotundamente esta teoría que se extiende en cada aparición de un álbum.

“La figurita difícil es un mito. Se imprime la misma cantidad de todas las figuritas que integran un álbum. Todas las figuritas están en circulación desde el primer día, con el lanzamiento del álbum, se lanzan todas las figuritas que lo completan”, dijo Nicolás Sallustro, gerente del área de marketing de la filial Argentina de Panini, la empresa italiana que en el Mundial de México 70 inició su desembarco más fuerte en el mundo de los coleccionables hasta la actualidad.

Este mito, casi estructural en la psiquis de cualquier persona que haya coleccionado alguna vez, volverá a recorrer patios de escuelas, clubes de barrio, mensajes de Whatsapp y hasta oficinas de empresas porque lo que alguna vez parecía ser una diversión solo para los más chicos ahora también es una moda en los fanáticos de todas las edades que quieren continuar con la tradición de tener el álbum mundialista.

El furor llegó a punto tal que se creó una situación inesperada: muchos de los puntos de venta empezaron a vender el stock antes de lo permitido por la empresa, que pautó el lanzamiento oficial para este miércoles 24 de agosto. Sin embargo, desde varios días antes se pudo ver en redes sociales cómo los compradores mostraban los cromos que les tocaban. “Hay mucho interés y la demanda es alta en todo el país así que estamos produciendo más para que todos tengan sus álbumes completos”, expresó Sallustro. Sin embargo, aclara que no están agotadas: “Se pueden encontrar y se van a seguir encontrando”.

Panini realizó la presentación oficial de su nuevo álbum alusivo al Mundial de Qatar 2022



A un precio sugerido de $750 el álbum ($3000 el de tapa dura) y $150 cada paquete de figuritas, también está la posibilidad de llenar el álbum virtual por intermedio de la aplicación que entregará dos sobres gratis con cinco figuritas cada uno a diario. ¿Y las repetidas? Se podrán cambiar en ese mismo sistema de manera virtual.

Uno de los grandes debates que siempre estuvo instalado entre los coleccionistas del formato físico es si existe la vía para pedirle a la empresa las figuritas que faltan cuando quedan unos pocos espacios sin completar en el álbum: “Sí, es correcto, se pueden pedir online en la sección ‘servicio álbum lleno’”, confirmaron.

Habrá que tener la fortuna de nuestro lado para poder llenar los 638 espacios libres que tienen como protagonistas a 18 jugadores más el escudo de los países en cada hoja dedicada a los clasificados para el torneo. Pero más allá de las selecciones también están la pelota oficial, el logo del organizador, la Copa del Mundo, la mascota, los estadios donde se desarrollará el torneo y algunos equipos campeones del certamen. Si no tocaran repetidas –algo absolutamente irreal–, se necesitarían de base unos 128 paquetes (traen cinco figuritas cada uno) para poder llenarlo, lo que significaría un presupuesto inicial de unos $20.000.

El detalle es que existen dos versiones distintas del álbum a nivel mundial “aunque muy similares”. La diferencia es que en las filiales de México, Brasil y Chile –por ejemplo– hay 670 figuritas a conseguir en vez de las 638 del mercado argentino.

El armado de los sobres

“El armado de los sobres es el siguiente: las figuritas se imprimen en planchas grandes que se cortan y después se mezclan en paños más chicos. Después, con una máquina hechas para figuritas, ese paño se corta en cinco pedazos, se cargan en esa máquina y cuando se cargan nos aseguramos de que no haya figuritas repetidas en un mismo sobre, salvo un error humano de por medio”.

“Es un proceso industrial que está muy cuidado para tratar de que no haya frustración porque un chico que empieza una colección y no la termina porque se frustra, no va a ser la colección que sigue, entonces siempre trabajamos en que la experiencia sea buena”.

Un consejo para completar el álbum

“Nuestra recomendación para los chicos y en lo que trabajamos es siempre traten de intercambiar: esa es la mejor manera de llenar un álbum porque muchas veces, la figurita que le sobra a uno es la que le falta al otro, y siempre sugiero que en lugar de ir cambiando de kiosko, traten de comprar en el mismo porque eso favorece la no repetición, son pequeños detalles que pueden ayudar”.