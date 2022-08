"Manzur es el gran elector y candidato a Vicegobernador"

Tal como lo expresó hace más de un año, este lunes el diputado nacional Mario Leito reiteró en Los Primeros TV que "el futuro político de Juan Manzur ya está resuelto, será el candidato a Vicegobernador del peronismo en 2023" y si bien admitió que no está en una posición de lanzar candidaturas, ya que la última palabra la tendrá el actual Jefe de Gabinete de la Nación, consideró que Osvaldo Jaldo "es el que mayores posibilidades tiene de ser candidato a Gobernador".

Para el también presidente de Atlético Tucumán, el 17 de Octubre es una fecha muy importante para el peronismo y en esta ocasión podría empezar a definir la suerte de algunos dirigentes políticos que dentro del oficialismo guardan aspiraciones electorales para el 2023.

Leito estimó que Manzur volverá a la provincia para completar su mandato como Gobernador y en su rol de conductor y elector del peronismo tomará las decisiones que crea conveniente para enfrentar el próximo proceso electoral. "Juan Manzur es el conductor, porque el peronismo tucumano le dio ese lugar, porque lo eligió como presidente del partido y porque lo eligió como Gobernador", dijo el parlamentario nacional.

"Es en definitiva el que termina resolviendo las cuestiones en consenso, pero el que tiene la última palabra es él. Y en esto es importante que nosotros entendamos que si decidimos que Juan Manzur es el que conduce el peronismo tucumano, debemos escucharlo al momento que tome las decisiones de cómo seguimos los tucumanos en la provincia", apuntó.

En ese punto, Leito afirmó que "Manzur, es el gran elector. Y será el candidato a Vicegobernador". Para continuar diciendo que "a fin de año tendremos definiciones de quiénes van a formar parte de lo que será el futuro de Tucumán".

El candidato a Gobernador

Ante la consulta de quién puede ser candidato a gobernador por el peronismo, Leito tomó aire y respondió que "después de una interna quedó determinado que en Tucumán existe el manzurismo y un sector que lideraba Osvaldo Jaldo. Ante esa situación es necesario que quien conduce marque los tiempos y si tiene que acordar algo con Jaldo y resolver las candidaturas a Gobernador lo hará él (por Manzur)".

- No está diciendo que Osvaldo Jaldo será candidato a gobernador, observó Omar Nóblega, a lo que Leito respondió que "puede serlo, seguramente puede ser. Y creo que es el que mayores posibilidades tiene de serlo. Pero estas son cosas debe resolverlas quien tiene el poder de decisión y tomar la última palabra. No puede salir Mario Leito a decir yo soy candidato a... Hay candidaturas que son muy importantes en el peronismo, como a Intendente de la Capital; a Gobernador y Vicegobernador, y las candidaturas a diputados y senadores (que no se eligen en esta oportunidad), lo resuelve quien tiene la conducción del peronismo tucumano. Decidido esto, debemos marchar todos unidos, como siempre lo hicimos".

