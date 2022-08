El PSG separó a Mauro Icardi del plantel

Paris Saint Germain tomó una fuerte decisión para esta temporada desde la llegada de Luis Campos como nuevo encargado del fútbol y Christophe Galtier como director técnico en reemplazo del brasileño Leonardo y del argentino Mauricio Pochettino, respectivamente. Desde el día 1 la intención de la institución es la de reducir el número de futbolistas profesionales en el primer equipo.

Para llevar adelante esta depuración los parisinos crearon una lista de “indeseables” (nombre que utiliza la prensa francesa para referirse a estos futbolistas que entrenan separados del grupo), la cual conforman jugadores de la talla de Julian Draxler, Rafinha, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Idrissa Gana Gueye, Edouard Michut y Eric Junior Dina Ebimbe.

Sin embargo, según informan L’Equipe y RMC Sport, a esta nómina se le sumó otro nombre de peso: Mauro Icardi. De esta manera, al argentino, que no fue convocado para el debut de la Ligue 1, le marcaron la puerta de salida del club. “El hecho de cambiar de lugar, de encontrar un lugar más favorable te permite relanzarte en una carrera”, le avisó el DT en una reciente conferencia de prensa.

El rosarino, pese a la inminente salida de Arnaud Kalimuendo rumbo al Rennes, parece no entrar en los planes de Galtier. El ex Inter ocupó un lugar en el banco de suplentes en la final del Trophée des Champions ante Nates (no ingresó) y quedó fuera de la nómina para el choque ante Clermont por la primera jornada del torneo local por un motivo “técnico”.

L’Equipe añade que cada integrante de este segundo grupo fue informado individualmente de su situación por Luis Campos. Vale destacar que PSG deberá encontrarle un nuevo club a cada uno de estos deportistas antes del 1 de septiembre, fecha en la que cierra el libro de pases en Francia, para no violar el artículo 507 de la Ligue 1. El mismo sostiene que cualquier jugador con contrato profesional no puede entrenarse separado del grupo desde el 2 de septiembre. Desde ese día todos los futbolistas deberán entrenar nuevamente junto al plantel principal.

Icardi, aunque tuvo una buena primera temporada, en la segunda bajó considerablemente su nivel y se vio opacado por la gran cantidad de figuras en la ofensiva. Disputó 30 partidos y solamente aportó 5 goles. Uno de los clubes interesados en su servicios es el Monza, uno de los recién ascendidos a la Serie A de Italia.

Durante esta ventana de transferencias Paris Saint Germain tomó la decisión de no renovarle el vínculo a Ángel Di María, vendieron a los arqueros Alphonse Areola (West Ham) y Marcin Bulga (Niza), cedieron a préstamo al neerlandés Georginio Wijnaldum (Roma) y Colin Dagba (Estrasburgo) y se marchó Xavi Simons.

En contrapartida, hizo uso de la opción de compra de Nuno Mendes, compró a Vitinha (Porto), Renato Sanches (Lille) y Nordi Mukiele (RB Leipzig) y trajo a préstamo a Hugo Ekitiké.

El próximo compromiso del PSG será este sábado, desde las 16, ante Montpellier en el Parque de los Príncipes por la segunda jornada de la Ligue 1. Todo hace indicar que Mauro Icardi nuevamente estará fuera de la lista de concentrados.

La exempleada de Wanda Nara se descompuso en vivo

Apenas pronunció las primeras palabras, la mujer ya se encontraba muy angustiada. En medio del llanto, y el consuelo de la conductora, es que pudo aclarar algunos trascendidos. “Nora, la madre de Wanda, me llevó a hacer los trámites. Ella ya estaba muy enojada porque yo salí a hablar”, comenzó relatando. Y contó cómo comenzó a trabajar con la familia Nara-Icardi: “La persona que te contrata es la que te tiene que hacer los papeles, pero ella no los hizo, yo no estaba legalizada. Después, cuando fui a Milán, le pregunté cuando iba a hacerme los papeles, y ella me dijo que ya había hablado con una persona. Me dijo ´vos tenés que decir que estás acá porque pediste asilo político´. Entonces, me sacaron el pasaporte y me hicieron todos los papeles”.

“Yo estaba sola, ellos estaban en París y nunca me preguntaban nada. Una vez me dio un ataque de pánico a la noche y llamé al señor que corta el pasto, me llevó a su casa hasta que se me pasó”, rememoró. Lo cierto es que, después de relatar varias situaciones dramáticas que vivió, Carmen contó que ya está asesorada por el abogado Alejandro Cipolla, quien presentará una querella penal “por reducción a la servidumbre” contra Wanda y Mauro. “Que lo resuelva el abogado, ya no quiero estar más en cadena nacional”, suplicó la mujer. Y aclaró, ya entre lágrimas: “Yo no le pedí plata a nadie, ningún periodista me dio plata ni me llevó”.

Entonces, y ya muy angustiada por la situación que estaba relatando, comentó: “No me siento bien”. “Vamos a llamar al médico y a ir un corte para que descanse”, anunció Barbieri, tratando de consolarla. “Nadie está en contra de Wanda, estamos yendo por la verdad y la justicia para que esta mujer se sienta feliz. Todos queremos ayudarte, y la mejor manera es que todo el mundo se entere”, cerró la anfitriona del ciclo, y fue a una tanda publicitaria. Al regreso de la misma, Barbieri apuntó: “Ya está el médico, la están atendiendo y quiero que esté tranquila, porque el pánico es terrible, yo sé lo que es”.