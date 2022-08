Silvina Escudero enfrentó rumores de embarazo y sembró dudas

Llamó la atención que fuera justamente Barby Franco, quien antes de anunciar su embarazo junto a Fernando Burlando se había quejado del “acoso de fertilidad” del que habría sido víctima, quien insistiera con el tema. Sin embargo, a dos semanas de que Silvina Escudero anunciara su inminente boda con Federico, su novio desde hace cinco años, la pareja del abogado aseguró que percibía que su compañera de La Noche del Domingo estaba esperando un bebé.

La bailarina, cabe aclararlo, repitió una y otra vez que lo presuroso de su casamiento nada tenía que ver con la llegada de un hijo. Pero tanto Barby como Pitty, la numeróloga, también invitada al ciclo que conduce Mariano Iúdica por la pantalla de América, se encargaron de sembrar interrogantes sobre la posibilidad de que Escudero estuviera transitando sus primeros meses de gestación.

“Cuando vino el primer día Silvina, con una luz radiante en los ojos como tiene ahora, Barbarita fue lo primero que dijo”, señaló entonces el conductor. “Y aparte ella es re intuitiva....”, remarcó Pitty, que agregó que por los números de su nacimiento la bailarina estaba por “formar una familia”. Entonces, Franco volvió a la carga señalando: “¿Te digo ahora qué cara tiene? Tiene cara de náuseas”.

Escudero se río de la ocurrencia. “¿Me quieren decir que tengo cara de vómito?”, se quejó. Entonces, Guido Záffora, otro de los invitados al ciclo, le preguntó: “¿Te gustaría ser mamá?”. “Sí, en algún momento sí. Está en los planes, pero bueno, la vida también decide un montón de cosas”, respondió Silvina. Y dejó en claro que “le encantaría” tener hijos, mientras Franco insistía por lo bajo con que en su opinión estaba “embarazada”.

¿Está embarazada?

Así las cosas y tratando de dar por cerrado el tema, la bailarina ensayó una explicación que terminó dejando más dudas que certezas. “Realmente, Fede se atravesó el mundo para proponerme esto (el casamiento). Y tiene más valor porque no es que estoy embarazada. O por lo menos, en ese momento, no estaba embarazada....”, dijo. Y esta última frase hizo que todos comenzaran a saltar coreando: “¡Lo dijo, lo dijo!”.

Silvina Escudero y su prometido

Hace un par de semanas, Silvina contó cómo había sido la propuesta que le hizo su novio en medio de su viaje a Europa. “Yo fui con mi mejor amiga que se fue a vivir a España. Hacía cinco años que no la veía, pandemia mediante siempre se iba posponiendo el viaje. Llegué y me quedaba diez días con ella. Primero estuve en París y después en Mallorca, donde vive ella, Flora. Y un día me dice: ‘Nos vamos a almorzar que reservé un restaurante frente al mar Mediterráneo divino’. Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño ya’. ‘Acabamos de venir de tu casa, ¿ya te vas al baño?’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena”, relató.

Enseguida, la bailarina explicó su sorpresa al ver a su novio. “Se siente a la mesa Federico, que estaba en Buenos Aires. ¿Qué hizo? ¿20 horas de vuelo y apareció ahí? Vino con el anillo y me hizo toda una propuesta romántica hermosa”, dijo mientras mostraba el cintillo de compromiso. Y confirmó que la boda se iba a concretar en apenas un mes.

“Se puso de rodillas y me hizo toda una declaración de amor con unas palabras divinas”, contó Silvina, que obviamente aceptó la propuesta. Y siguió: “Cuando nos abrazamos y me puso el anillo en el dedo, todo el restaurante aplaudía. Y había una pareja de rusos, andá a entenderle lo que me decían, que me muestra que nos habían grabado y habían sacado fotos del momento. Después nos lo terminaron mandando por mail”.