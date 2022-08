Luciani: "Está comprobada la participación de Máximo K"

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continuaron con su alegato en la tercera jornada del juicio por la Obra Pública que tiene como principal apuntada a la vicepresidenta Cristina Kirchner acusación por presunta corrupción en la obra pública otorgada a Santa Cruz entre 2003 y 2015.

Tras una nueva extensa jornada de más de ocho horas, finalmente se decidió ir a cuarto intermedio hasta el lunes, donde los fiscales seguirán con la acusación.

La gran novedad que tuvo este viernes fue cuando, ya sobre el final del día, Luciani apuntó contra el actual diputado nacional por el Frente de Todos Máximo Kirchner. "Está comprobada la participación de Máximo Kirchner" en las maniobras, señaló el fiscal.

El minuto a minuto del tercer día del juicio por la Obra Pública

17:00 “Está comprobada la participación de Máximo Kirchner”

El fiscal Luciani siguió con sus alegatos contra la familia Kirchner y puntualizó en el líder de La Cámpora, hijo mayor, Máximo Kirchner, de quién aseguró que "está probada su participación. "Digitaban cada paso de la licitación pública en Santa Cruz”, afirmó y se reparó en los mensajes del ex funcionario kirchnerista José López como prueba.

“Máximo Kirchner no había ejercido cargos públicos, pero estaba al frente de la administración de distintos negocios de su madre”, sostuvo. Pero mostró mensajes de Whatsapp extraídos del teléfono del ex secretario de Obras Públicas José López que consignaban un interés de Máximo Kirchner en una obra de construcción de 100 calles.

Los diálogos eran entre López y el ex diputado santacruceño Marías Bezi, amigo personal de Máximo Kirchner, y también con el entonces funcionario del Ministerio de Planificación Abel Fatala, otro de los imputados en la Causa Obra Pública.

En uno de esos diálogos, López le hace saber a Bezi sobre el avance de distintas obras en Santa Cruz y Fatala afirmó que Máximo Kirchner "recorría las obras y pedía información sobre ellas".

No aparecen en la documentación exhibida intervenciones de Máximo Kirchner, no obstante lo cual para el fiscal "es más que claro que tenía conocimiento de lo que pasaba en Santa Cruz".

"Máximo Kirchner recorría las obras junto con una persona de su estrecha confianza, Matías Bezi. Cuando los imputados esgrimen que no sabían lo que pasaba en Santa Cruz no es cierto, ellos manejaban todas las licitaciones", embistió el fiscal.

La afirmación pareció anticipar que Luciani pedirá que se investigue al diputado Kirchner por una supuesta "coordinación" con el resto de los imputados.

16:00 Concluyó el análisis de las licitaciones

Luego de varias horas, finalmente los fiscales dieron por terminado el análisis de las licitaciones en el juicio por el direccionamiento de la Obra Pública.

15:00 Mola afirmó que los acusados "se sentían impunes"

Retomando su alegado tras un cuarto intermedio, el fiscal señaló: "Capaz se pensaban que nadie iba a controlar ni mirar nunca nada. Creo que se sentían impunes, que nadie iba a mirar nunca nada".

13:50 Mola cita una declaración clave de José López

Tras repasar varias licitaciones, el fiscal Mola hizo un apartado en el que citó una declaración ante la Justicia del ex secretario de Obras Públicas, José López. "En el 2010 con la muerte de Kirchner se suspende todo. En enero de 2011 me llama al presidenta y me dice 'podes ser parte del problema o de la solución'".

"Cristina Fernández y (Julio) De Vido no sólo estaban al tanto de lo que ocurría sino que eran quienes daban las órdenes, decidían a quién pagaban y a quien no", dijo Mola tras citar la declaración.

"Sin iniciar las obras se pagaban adelantos suculentos. Los expedientes hablan, gritan y todo lo demás. Hay que analizarlos".

12:50 Sergio Mola comienza su alegato: "Todo lo que vemos es opaco"

Tras casi cuatro horas de exposición de Luciani, la audiencia entró en un cuarto intermedio para que Sergio Mola retome el alegato. Al hacerlo, siguió con el análisis de las obras públicas y desarrolló "la nueva modalidad de convenios" que se puso en marcha con la llegada de Cristina Kirchner a la presidencia.

En esa línea, explicó que Vialidad Provincial publicaba una oferta de obra con un presupuesto estimativo y si la oferta no superaba ese monto, sólo se debía comunicar a Vialidad Nacional. Previamente, el proceso era más complejo y requería de mayores instancias de control.

"Todo lo que vemos acá es opaco, burdo, confuso", opinó Mola. También señaló como irregularidad que en uno de los casos se designó a la comisión de análisis de ofertas una vez que ya se sabía quiénes eran los oferentes para realizar la obra pública.

11:20 "Claudio Moroni había dicho que había que desplazar a Mecicovvsky"

Al abordar la licitación N°38, Luciani contó que para ese entonces habían pasado las elecciones presidenciales de 2007 y ya era presidenta Cristina Kirchner. "Había una fiebre por contratar rápidamente pero se empezó a dilatar", advirtió.

En esa línea, contó que mientras todo estaba listo para adjudicarle la obra en cuestión a Gotti, empresa de Lázaro Báez, "a mediados de 2007 sucedió algo inesperado para el plan que tenían: (Jaime) Mecicovsky (entonces subdirector de Operaciones Impositivas del Interior de AFIP) informa que se había presentado el informe final de investigación por facturación apócrifa contra Gotti".

En ese momento del relato apareció el nombre de Claudio Moroni, actual ministro de Trabajo del presidente Alberto Fernández, que para esa época era titular de la AFIP. "Con el informe se paralizó el trámite y no por casualidad la época en la que se destrabó el conflicto coincide con la época en la que (Claudio) Moroni le había dicho (a Horacio Castagnola, entonces a cargo de la DGI) que había que desplazar a Mecicovsky".

En ese momento, Luciani mostró un fragmento de la declaración de Castagnola en el juicio. Ahí contaba que "Claudio Moroni me llamó y me pidió que desplace a Mecicovsky. Me dice 'mira, no te puedo dar las razones pero lo tenes que sacar del cargo'".

10:50 "Si todos están imputados, ¿Quién iba a denunciar?"

Por más de una hora, el fiscal avanzó sobre el análisis de las licitaciones. Además de centrarse en "celeridad inadmisible, la falta de certificación del certificado para construcción y la extensión de plazos", insistió con el mecanismo mediante el cual Báez "competía" contra si mismo para quedarse con las obras.

Tras describir la presunta maniobra ilegal, Luciani anticipó a los jueces que desarrollaría cuatro licitaciones más hasta la número 40, para hacer luego un cuarto intermedio. Después lanzó sus propias conclusiones: "Nos asombramos cuando vemos estas cosas pero no podemos dejar de decir la verdad de lo que pasó acá. (...) Hubo un direccionamiento al amigo del presidente de la Nación (Néstor Kirchner)".

Inmediatamente volvió a preguntarse cómo fue que los funcionarios que debían controlar no advirtieron las maniobras cuestionadas. Y se respondió: "Nadie iba a denunciar nada, todos están denunciados, ¿Quién iba a denunciar?".

"Era un verdadero descontrol de las arcas del Estado. Se presentaban en las ofertas los mismos de siempre", lanzó.

9:50 "No hay obra que se termine a término"

Al seguir con su exposición, Luciani avanzó con el análisis de las licitaciones en la mira y se quejó por las extensiones de plazo que se otorgaban a las obras adjudicadas a Lázaro Báez.

"No hay obra que no se termine en término", afirmó. Y desarrolló: "Podemos entender que hay situaciones en las cuales las empresas solicitan extensiones de plazo por diversos motivos, pero que en todas las obras ocurra esto nos habla de algo sistemático, de la falta de capacidad de la empresa", manifestó.

En ese momento, Luciani volvió a apuntar contra la Unidad de Información Financiera (UIF) que en su alegato pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner y del resto de los acusados. "De esto la UIF no dijo nada", sostuvo en relación a los plazos de obra.

Más adelante, avanzó sobre la licitación 27, que constaba de la remediación de nueve canteras. "Primero se licitan, luego se reducen algunas y se incluyen otras dos pero no se indica el mojón donde estaban, por ello no se puede determinar si eran las mismas que antes se habían eliminado", contó.

En esa línea, dijo que "cuando la obra se encontraba avanzada, en ejecución, se introducían modificaciones de obra que terminaban cambiando el precio en un 19,53%". De inmediato dio su opinión: "No estamos hablando de cuestiones ajenas a la causa, veo el expediente y no puedo creer cómo esto pudo pasar inadvertido ante los funcionarios".

9:20 "Lázaro Báez no necesitaba esforzarse para hacer la mejor oferta"

Con un tono de menor vehemencia que el que se vio durante su primer exposición del pasado lunes, Luciani siguió con el análisis de las licitaciones de obras de repavimentación y remediación de canteras.

Dijo que "las licitaciones convocadas durante el 2007 siguieron todas la misma metodología que las anteriores, el mecanismo estaba aceitado y funcionó a la perfección: el expediente llegaba al Distrito 23 y se agregaban copias de otros dictámenes y resoluciones. En todas se omitió realizar el debido control por orden de (Nelson) Periotti (NdR: entonces titular de Vialidad Nacional)".

A su vez, el fiscal dedicó varios minutos a expresar que "hemos perdido la capacidad de asombro" ante las supuestas irregularidades detectadas. "Eso no es bueno", afirmó.

Ya fueron analizadas 25 de las 51 obras públicas bajo la lupa del juicio conocido como Vialidad. "Cada vez era más sencillo direccionar las obras a Báez. Lo único que debía hacer era presentar más de una de sus empresas, algunas ofertaban más, otras menos, y acompañaba una restante que simulaba la competencia. Lázaro Báez no necesitaba esforzarse para hacer la mejor oferta".

8:34 Arranca Luciani: "Sólo importaba que la empresa nacida al amparo del presidente ganara la licitación"

El fiscal del juicio por la Obra Pública hizo un repaso rápido sobre los temas abordados durante las primeras dos audiencias y retomó el análisis pormenorizado de cada una de las 51 obras bajo la lupa del juicio.

El repaso cronológico comenzó este viernes con la licitación 19, relacionada a los arreglos de un tramo de la ruta 288. "Hubo velocidad en la tramitación de la licitación y acreditación de los pagos, pero no en requerir aquello por lo que se pagaba", dijo.

Después siguió por la licitación de un tramo de remediación de canteras. "Sólo importaba que la empresa nacida al amparo del presidente ganara la licitación, lo demás lo arreglamos. Estamos hablando de fondos del Estado, de todos los argentinos", manifestó.

También puso la lupa sobre el rol del Distrito 23 de Vialidad Provincial de Santa Cruz. Dijo que según las declaraciones testimoniales "no supervisaba, no tenía capacidad de hacerlo. Las maquinarias de Austral Construcciones nunca podían haber realizado este proyecto".

El juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por la Obra Pública en Santa Cruz tendrá hoy su tercera audiencia de alegatos del Ministerio Público. De ese modo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola explicarán sus pruebas sobre la presunta corrupción para favorecer a las empresas de Lázaro Báez.

Este viernes 5 de agosto la audiencia está pautada para las 8.30 de la mañana y se desarrollará de manera mixta: los integrantes del Tribunal Oral Federal N°2 estarán en su estrado de Comodoro Py mientras que las defensas escucharán de manera virtual a través de Zoom. Al igual que la audiencia anterior, la vicepresidenta y principal acusada de ser jefa de una asociación ilícita no estará presente.

Es que a través de su defensor Carlos Beraldi le pidió a los jueces ausentarse a causa de obligaciones en el marco de su tarea como presidenta del Senado.

Su letrado, sin embargo, estará presente para escuchar los puntos de la exposición fiscal que la vinculan a la vice con la supuesta maniobra delictiva. De ese modo, nutrirá los puntos que desarrollará cuando le toque alegar, una vez que concluyan las audiencias a cargo de la Fiscalía.

Con la reanudación de la actividad judicial el pasado lunes, el juicio también volvió a reactivarse. En las primeras dos audiencias fiscales se dijeron afirmaciones tales como que "Lázaro Báez era Néstor y Cristina Kirchner", y que el matrimonio presidencial estaba en la cúspide de una pirámide donde supuestamente se bajaban las órdenes de direccionar los contratos de obra pública a Austral Construcciones o el resto de las firmas del empresario patagónico.

Los ejes de la acusación fiscal

El núcleo central del juicio es la acusación por el supuesto favoritismo estatal sobre las empresas de Báez. Para Luciani y Mola, Néstor Kirchner y luego Cristina eran quienes daban las órdenes a los funcionarios jerárquicos más cercanos, es decir, el entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y/o el entonces secretario de Obra Pública, José López.

Para los representantes del Ministerio Público ellos eran los encargados de que la presunta maniobra no falle en la etapa de la apertura de licitación y posterior adjudicación. Bajo investigación hay 51 obras públicas como tramos de rutas o remediación de canteras.

La supuesta orden se materializaba a través de los llamados a licitación. Según la versión de los fiscales, ocurría que en todos los llamados se presentaban al menos dos empresas de Báez y una tercera perteneciente a otra firma que planteaba una oferta superior al límite por lo cual quedaba descalificada para competir, de modo tal que Austral, por ejemplo, quedaba con el camino libre.

En otro tramo de las exposiciones, los fiscales buscaron dejar en claro que en varios casos se obtuvieron "insólitas e injustificadas" ampliaciones del plazo. Es decir, obras que debían terminarse en determinado tiempo tardaban mucho más en concluir.

Frente a eso, hasta el momento la defensa de varios de los acusados ha sostenido que las empresas de Báez solían tener ventajas competitivas principalmente porque estaban radicadas en la provincia. Ese sólo hecho abarataba los costos de logística frente a otras firmas que debían sumar los costos de traslado de maquinarias, por ejemplo.