¿Cavani o Chiquito Romero a Boca?: qué analiza el Xeneize

El teléfono de Juan Román Riquelme todavía no sonó, pero Boca no pierde la ilusión de que Edinson Cavani se vista de azul y oro en esta temporada y haga rugir las tribunas de La Bombonera. El delantero uruguayo continúa analizando las propuestas que tiene sobre la mesa y en los próximos días definirá el próximo destino de su exitosa carrera.

El Matador está al tanto de todos los detalles del contrato que puede ofrecerle el Consejo de Fútbol. Desde el sueldo, hasta las cláusulas y los premios por objetivos. Sin embargo, la propuesta del Xeneize no es la gran prioridad. Apenas se desvinculó de Manchester United dejó en claro que su objetivo es continuar jugando en una de las grandes ligas de Europa para llegar de la mejor manera al Mundial de Qatar 2022 con la Celeste.

Cavani a Boca: cómo está su situación

Más allá de las diferentes versiones que retumban a lo largo y ancho del planisferio, lo cierto es que el oriundo de Salto tiene tres posibilidades concretas. La de Villarreal, club en el que Román dejó una huella insondable, es la que más lo seduce, ya que podría competir en La Liga, aunque por el momento las negociaciones están en pausa porque el Submarino Amarillo deberá liberar cupos para poder ficharlo debido al Fair Play financiero. También aparecen en la lista de candidatos Borussia Dortmund de Alemania y un equipo de la MLS, aunque Boca es el Plan B si no se da lo de España.

Cuándo le responderá Edinson Cavani a Boca

Hasta el próximo lunes. Ese es el plazo que le dio el conjunto de La Ribera al goleador charrúa para contestar por “sí” o por “no”, debido a que se cumplirá la fecha límite para sellar incorporaciones. Así las cosas, a inicios de la semana que viene se definirá si el N°9 se muda a Brandsen 805. Cabe destacar que en el Viejo Continente tiene tiempo hasta finales de agosto y es por eso que tanto él como su agente no piensan apresurarse para tomar una decisión.

Chiquito Romero, sobre la chance de atajar en Boca

El mundo Boca no está tranquilo con el futuro de Agustín Rossi, quien se reunió días atrás con el Consejo de Fútbol para negociar la renovación de su contrato. Si bien Jorge Bermúdez aseguró que le hicieron una “propuesta gigante”, las diferencias siguen existiendo y comenzaron a surgir rumores acerca de la llegada de otro arquero de experiencia.

En las últimas horas, mientras la continuidad del guardián xeneize está entre signos de interrogación, retumbaron varios nombres en las cercanías de La Bombonera. Agustín Marchesín, Gerónimo Rulli y hasta Sergio Romero, el héroe de la Selección Argentina en Brasil 2014 que actualmente sin club y recuperándose de una dura lesión.

A primera hora de este jueves, Chiquito fue consultado sobre la chance de atajar en el conjunto de La Ribera y de inmediato bajó el pulgar: “De Boca no me llamaron. La verdad es que solo me ha llamado Guillermo directamente. Era muy difícil porque estaba en el Manchester United, estaba jugando y Mourinho me quería. En estos momentos no se han comunicado”.

Además, en medio del predio Tita Mattiussi, el misionero destacó el inmejorable presente del actual N°1 azul y oro: “De hecho, Boca tiene un gran arquero como lo es Rossi y yo ya tengo 35 años, tengo experiencia, no estoy para tapar el lugar a un chico en crecimiento”.

Por último, más allá de que manifestó su deseo de competir en el fútbol argentino, Chiquito dejó en claro que podría seguir su trayectoria fuera del país: “Tengo propuestas en el exterior que no cerré ninguna porque quiero terminar mi rehabilitación”.